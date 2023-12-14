- Milli wushu sporcuları, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

KASTAMONU - Kastamonu'da hazırlıklarını tamamlayan wushu sporcuları Berkay Ozan ve Asuman Çığlıoğlu, Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek.

İstanbul'da 14-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Wushu Şampiyonası'nda milli sporcular altın madalya için ter dökecek. Kastamonu'da yaşayan milli sporcular Berkay Ozan Şahin ve Asuman Çığlıoğlu, Ordu'daki 40 günlük hazırlık kampının ardından sürdürdükleri antrenmanları tamamladı. Kariyerinde Türkiye ve Balkan şampiyonlukları ile Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan milli sporcu Berkay Ozan Şahin, Avrupa şampiyonu olmayı hedeflediğini söyledi. Portekiz'de düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonasında dünya üçüncüsü olan milli sporcu Asuman Çığlıoğlu ise Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi istediğini söyledi.

"Şeytanın bacağını kırıp çalışmam ve azmimle Avrupa şampiyonu olacağım"

Avrupa Wushu Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde, 60 kilogramda yarışacak olan 20 yaşındaki Berkay Ozan Şahin, "Bu yılın başında wushu branşında Türkiye şampiyonu oldum. Balkan Şampiyonasına katılmaya hak kazandım ve orada da şampiyon olarak Avrupa Wushu Şampiyonası'na katılmaya kota aldım. İstanbul'da düzenlenecek olan Avrupa Wushu Şampiyonasına giderek, orada da şampiyon olacağım. Antrenmanlarımla birlikte antrenörlük de yapıyorum. Salonda çocuklarla ilgileniyorum. Ben, şampiyona için iyi bir emek verdim. Beklentim büyük. İçimde iyi bir his var, Avrupa şampiyonu olacağımı düşünüyorum. Bu sene ben hem Balkan hem de Türkiye şampiyonu oldum. 2019 yılında Avrupa ikincisi ve üçüncüsü olmuştum. İnşallah Allah'ta nasip ederse şeytanın bacağını kırıp çalışmam ve azmimle Avrupa şampiyonluğunu elde etmek için çabalıyorum ve inanıyorum kendime" dedi.

"Wushu Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon olacağıma inanıyorum"

2013 yılından bu tarafa kick boksla ilgilenen ve Wushu Avrupa Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde yarışacak olan Asuman Çığlıoğlu ise, "Wushuda ilk defa Türkiye şampiyonu oldum. Balkan Şampiyonası'na katıldım ve orada da şampiyon oldum. Şimdi de Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Ülkemizi ve ilimizi wushu branşında da temsil edeceğim. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Çift antrenmanlar yapıyoruz. Hafta bir gün dinlenme yapıyoruz. Biz, kendimize çok güveniyoruz. İnşallah Avrupa şampiyonluğunu takım arkadaşım Berkay ile birlikte ülkemize ve Kastamonumuza getireceğiz. Portekiz'de düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonasında dünya üçüncüsü oldum. Maçtan geldim ve Wushu Avrupa Şampiyonasına hazırlandım. Orada da inşallah şampiyon olacağım. Ben, kick boks branşında da mücadele ettiğim için hep antrenmanlıyım. Bu yılın şubat ayında Türkiye şampiyonasına katıldım. Burada Berkay ile birlikte şampiyon olarak Balkan Şampiyonasına katıldık. Balkan şampiyonu da olduktan sonra Ordu'da kamp sürecimiz başladı. 40 günlük kampın ardından Kastamonu'ya geri döndük. Burada da antrenmanlarımıza devam ettik. Aynı zamanda kendimde antrenörlük yapıyorum. Kendim gibi şampiyonlar yetiştirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

"Büyükler kategorisinde 8 sporcu ile milli takımımızı temsil edeceğiz"

2008 yılından bu tarafa milli takım antrenörlüğü yapan Emrah Şahanoğlu da milli sporcuların şampiyonluk için kararlı olduklarını ifade ederek, "Milli takıma hemen hemen her yıl hem gençlerde hem büyüklerde milli sporcular veriyoruz. Bu sporcularımız her gittikleri yerde dünya ve Avrupa dereceleri elde ediyorlar. Elde ettikleri şampiyonluklarla hem ilimizi hem de ülkemizi gururlandırarak, bizleri temsil ediyorlar. Bu da tabii ki benim için gurur verici oluyor. Şimdi de Wushu Avrupa Şampiyonasına bir hazırlık sürecimiz oldu. Ben de İstanbul'da düzenlenecek olan bu şampiyonada Milli Takım antrenörü olarak görevliyim. Aynı şampiyonada sporcumuz Asuman ve Berkay, büyükler kategorisinde ülkemizi ve ilimizi temsil edecekler. Federasyonumuzun teknik kurullarının seçtiği 8 sporcumuz büyüklerde yarışacak. Bu sporculardan iki tanesi kendi sporcum oluyor. Diğer sporcularımızda gerçekten başarılı sporcular ve iddialı sporcular" ifadelerini kullandı.