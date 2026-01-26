Milli yıldızımızı üzdü! N'Golo Kante'nin şov yaptığı maçta 3 puan Al Ittihad'ın - Son Dakika
Milli yıldızımızı üzdü! N'Golo Kante'nin şov yaptığı maçta 3 puan Al Ittihad'ın

Milli yıldızımızı üzdü! N'Golo Kante'nin şov yaptığı maçta 3 puan Al Ittihad'ın
26.01.2026 22:54
Suudi Arabistan Ligi 17. hafta maçında N'Golo Kante'nin formasını giydiği Al Ittihad, milli oyuncumuz Burak İnce'nin formasını giydiği Al Akhdoud'u 2-1 mağlup etti. Kante, mücadeleyi 1 gol ve 1 asistlik performans ile tamamladı.

Suudi Arabistan Ligi 17. hafta maçında ismi Fenerbahçe ile anılan N'Golo Kante'nin formasını giydiği Al Ittihad ile Al Akhdoud karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al Ittihad, 2-1'lik skorla kazandı.

KANTE MAÇI TEK BAŞINA KAZANDIRDI

34 yaşındaki N'Golo Kante, 12. dakikada Houssem Aouar'ın attığı golde asisti yapan isim oldu. Maçın 43. dakikasında yeniden sahneye çıkan N'Golo Kante, ceza sahası dışından şık bir golle skoru 2-0'a getirdi.

BURAK İNCE'NİN GOLÜ YETMEDİ

Konuk ekip Al Akhdoud'un tek golü 59. dakikada milli oyuncumuz Burak İnce'den geldi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Al Ittihad'ın 2-1'lik üstünlüğüyle bitti.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Al Ittihad, puanını 30'a yükseltti. Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Al Akhdoud ise 9 puanda kaldı.

Son Dakika Spor Milli yıldızımızı üzdü! N'Golo Kante'nin şov yaptığı maçta 3 puan Al Ittihad'ın - Son Dakika

SON DAKİKA: Milli yıldızımızı üzdü! N'Golo Kante'nin şov yaptığı maçta 3 puan Al Ittihad'ın - Son Dakika
