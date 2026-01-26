Milli yıldızımızı üzdü! N\'Golo Kante\'nin şov yaptığı maçta 3 puan Al Ittihad\'ın

Suudi Arabistan Ligi 17. hafta maçında ismi Fenerbahçe ile anılan N'Golo Kante'nin formasını giydiği Al Ittihad ile Al Akhdoud karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al Ittihad, 2-1'lik skorla kazandı.
34 yaşındaki N'Golo Kante, 12. dakikada Houssem Aouar'ın attığı golde asisti yapan isim oldu. Maçın 43. dakikasında yeniden sahneye çıkan N'Golo Kante, ceza sahası dışından şık bir golle skoru 2-0'a getirdi.
Konuk ekip Al Akhdoud'un tek golü 59. dakikada milli oyuncumuz Burak İnce'den geldi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Al Ittihad'ın 2-1'lik üstünlüğüyle bitti.
Bu sonuçla birlikte Al Ittihad, puanını 30'a yükseltti. Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Al Akhdoud ise 9 puanda kaldı.
