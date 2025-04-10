Milli yıldızın babası da futbolcu çıktı! 45 yaşında şampiyon oldu

Rize Süper Amatör ekibi Güneysuspor, Bölgesel Amatör Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Karadeniz ekibinin kaptanıyla ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Güneysuspor'un kaptanlığını Beşiktaş forması giyen Emirhan Topçu'nun babası Yusuf Topçu'nun yaptığı ortaya çıktı.

EMİRHAN'IN BABASI ÇIKTI

Oğlu gibi stoper olan baba Yusuf Topçu, "Türk futboluna bir evlat yetiştirdim. Ben de bu şampiyonluğu Türk futboluna hediye ediyorum" dedi.

"TÜRK FUTBOLUNA BİR EVLAT YETİŞTİRDİM"

Oğlu Emirhan Topçu gibi savunmada oynayan baba Yusuf Topçu, şampiyonluk maçının ardından yaptığı açıklamada, "Güneysuluyum. Hep dışarıda futbol oynadım. Profesyonel hayatım dışarıda geçti. İlk defa Güneysu'da oynuyorum, şampiyonluk da bana nasip oldu. Hiç umudumuzu kesmedik. Türk futboluna bir evlat yetiştirdim. Ben de bu şampiyonluğu Türk futboluna hediye ediyorum." ifadelerini kullandı. Geleceğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Topçu, emekliliğiyle ilgili esprili bir şekilde, "Bırakırlarsa beni bırakacağım. Bırakmıyorlar beni." şeklinde konuştu.