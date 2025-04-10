Milli yıldızın babası da futbolcu çıktı! 45 yaşında şampiyon oldu - Son Dakika
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Spor

Milli yıldızın babası da futbolcu çıktı! 45 yaşında şampiyon oldu

Milli yıldızın babası da futbolcu çıktı! 45 yaşında şampiyon oldu

Beşiktaş'ta forma giyen Emirhan Topçu'nun babası Yusuf Topçu, Rize Süper Amatör ekibi Güneysuspor ile şampiyonluğa ulaştı. Yusuf Topçu, Türk futboluna bir evlat yetiştirdiğini ve bu şampiyonluğu Türk futboluna hediye ettiğini belirtti.

10.04.2025 11:02
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Rize Süper Amatör ekibi Güneysuspor, Bölgesel Amatör Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Karadeniz ekibinin kaptanıyla ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Güneysuspor'un kaptanlığını Beşiktaş forması giyen Emirhan Topçu'nun babası Yusuf Topçu'nun yaptığı ortaya çıktı.

EMİRHAN'IN BABASI ÇIKTI

Oğlu gibi stoper olan baba Yusuf Topçu, "Türk futboluna bir evlat yetiştirdim. Ben de bu şampiyonluğu Türk futboluna hediye ediyorum" dedi.

Milli yıldızın babası da futbolcu çıktı! 45 yaşında şampiyon oldu

"TÜRK FUTBOLUNA BİR EVLAT YETİŞTİRDİM"

Oğlu Emirhan Topçu gibi savunmada oynayan baba Yusuf Topçu, şampiyonluk maçının ardından yaptığı açıklamada, "Güneysuluyum. Hep dışarıda futbol oynadım. Profesyonel hayatım dışarıda geçti. İlk defa Güneysu'da oynuyorum, şampiyonluk da bana nasip oldu. Hiç umudumuzu kesmedik. Türk futboluna bir evlat yetiştirdim. Ben de bu şampiyonluğu Türk futboluna hediye ediyorum." ifadelerini kullandı. Geleceğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Topçu, emekliliğiyle ilgili esprili bir şekilde, "Bırakırlarsa beni bırakacağım. Bırakmıyorlar beni." şeklinde konuştu.

Milli yıldızın babası da futbolcu çıktı! 45 yaşında şampiyon oldu
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Son Dakika Spor Milli yıldızın babası da futbolcu çıktı! 45 yaşında şampiyon oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Hamza Aktaş:
    sanki bana ilim adamı yetiştirdim bana ne faydası var başlarlar kafaları çekmeye tatil yerlerinde 7 4 Yanıtla
  • Ates null:
    Oğlunuda alsan yanına süper olurdu. 2 4 Yanıtla
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