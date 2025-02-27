Milli Yüzücü Şadan Derya Erke Hayatını Kaybetti

Spor

Türkiye'yi iki kez olimpiyatlarda temsil eden milli yüzücü Şadan Derya Erke, 42 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir tedavi gören eski milli yüzücü ve olimpiyat sporcusu Şadan Derya Erke, hayatını kaybetti. 2000 Sydney Yaz Olimpiyat Oyunları ve 2004 Atina Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sırt üstü yüzmede Türkiye'yi temsil eden Erke için yarın saat 10.30'da Spor İstanbul Genel Müdürlüğü önünde tören düzenlenecek.

Derya Erke, Ortaköy Büyükmecidiye Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - İSTANBUL