Üye Girişi
Milli yüzücülerden Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda rekor madalya - Son Dakika

Milli yüzücülerden Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda rekor madalya

08.11.2021 11:28
Milli yüzücülerden Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda rekor madalya

Milli yüzücüler, Rusya'da gerçekleştirilen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak tarih yazdı.

Milli yüzücüler, Rusya'da gerçekleştirilen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak tarih yazdı. Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren ve başarılarıyla göz dolduran ay yıldızlılar, Viktoria Zeynep Güneş ile 400 metre karışıkta tarihinin ilk altın madalyasını kazanırken, yine aynı milli sporcu 200 metre karışıkta bronz madalyaya ulaştı. Bir diğer milli yüzücü Emre Sakçı ise 50 metre kurbağalamada gümüş madalyaya uzanırken, Türk Milli Takımı, kazandığı 3 madalyayla tarihindeki en başarılı dereceye ulaşarak rekor kırdı.

21'inci Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'ndan başarıyla ayrıldı. Rusya'nın Kazan kentindeki Palace of Water Sports'ta gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye, tarihinin ilk altın madalyasını kazanırken, milli sporcular da 3 kez podyuma çıktı.

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na 9'u kadın, 10'u erkek toplam 19 kişilik sporcu kafilesiyle giden Türkiye adına ilk madalya Viktoria Zeynep Güneş'ten geldi. Ay yıldızlı sporcu, 400 metre karışık yarışında Türkiye'ye tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi. Viktoria Zeynep, 200 metre karışık mücadelesinde ise bronz madalya kazanmayı başardı. Şampiyonada 50 metre kurbağalamada havuza giren Emre Sakçı ise Avrupa 2'ncisi olarak Türkiye'ye organizasyondaki 3'üncü madalyasını getirdi.21'inci Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda ay yıldızlı sporcular 17 final yüzme başarısı gösterdi.Türkiye'nin şampiyonadaki madalya ve finalleri ise şöyle:

Viktoria Zeynep Güneş - 400M Karışık - Altın MadalyaEmre Sakçı – 50M Kurbağalama – Gümüş MadalyaViktoria Zeynep Güneş -200M Karışık – Bronz MadalyaEmre Sakçı – 100M Kurbağalama – Avrupa 4'üncüsüÜmit Can Güreş – 50M Kelebek – Avrupa 4'üncüsüMerve Tuncel – 1500M Serbest – Avrupa 4'üncüsüDeniz Ertan– 1500M Serbest – Avrupa 5'incisiÜmit Can Güreş – 100M Kelebek – Avrupa 5'incisiMerve Tuncel – 400 M Serbest – FinalNida Eliz Üstündağ – 200M Kelebek – FinalBeril Böcekler – 800M Serbest – FinalMerve Tuncel – 800M Serbest – FinalKadın Serbest Bayrak – 4x50M – FinalErkek Serbest Bayrak – 4x50M – FinalErkek Karışık Bayrak – 4x50M – Final

Karışık Bayrak - 4x50 Serbest – Final


Bronz Madalya, Altın, Milli, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli yüzücülerden Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda rekor madalya - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan 11:24 Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan "Millet İttifakı sımsıkı" mesajı Son dakika! Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor 11:19 Son dakika! Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri 11:17 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı 10:58 Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı 10:45 Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı Test sürüşleri başladı! Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı, 2022'nin ilk çeyreğinde hizmete girecek 10:29 Test sürüşleri başladı! Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı, 2022'nin ilk çeyreğinde hizmete girecek
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor 10:18 Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi 10:01 Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi

Son Dakika Haberleri
11:30 Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu
11:23 Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan "Millet İttifakı sımsıkı" mesajı
11:19 Son dakika! Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor
11:18 Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı
11:17 14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş
11:17 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:01 Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor
10:57 Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:50 Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021
10:47 Sadakatsiz'in 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Aras ile ilgili gerçeği öğreniyor
Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu         
11:30
Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı         
11:19
14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş 14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş         
11:18
Binbir zahmetle üretilen defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor Binbir zahmetle üretilen defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor         
11:05
TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı         
10:56
Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü         
10:43
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:04
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu         
09:10
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 11:40:11. #1.13#
SON DAKİKA: Milli yüzücülerden Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda rekor madalya - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement