Milliler ABD'ye Yenildi

Türkiye 21 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında ABD'ye 3-2 kaybetti.
Ay-yıldızlılar, Çin'in Jiangmen kentindeki karşılaşmada 25-21, 13-25, 22-25, 25-21 ve 7-15'lik setlerle mağlup oldu.
Milli takım, gruptaki 3. maçında yarın TSİ 09.00'da Fas ile karşılaşacak.
Karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk 4'e giren ekipler, adlarını son 16'ya yazdıracak.
