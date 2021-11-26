Millilerin çektiği zorlu kura sonrası sosyal medya sallandı: Direkt kupayı verin

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde grup aşamasını 2. sırada bitiren A Milli Takım, Katar'da düzenlenecek dev organizasyona katılmak için play-off turunda Portekiz'le karşılaşacak.

EN ZOR KURAYI ÇEKTİK

A Milli Takım'ın çektiği kura sonrası sosyal medya adeta yıkıldı. Gelebilecek en zor rakiplerle eşleştiğimizi belirten binlerce kullanıcı bu maçlardan galibiyetle ayrılmamız durumunda, "Katar'a yollamayın, direkt Dünya Kupası'nı bize verin" şeklinde yorumlarda bulundu.