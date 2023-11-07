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Milyoner'de olay soru! Yarışmacı, 2 joker kullanınca futbolseverler saç baş yoldu - Son Dakika

Milyoner'de olay soru! Yarışmacı, 2 joker kullanınca futbolseverler saç baş yoldu

Son Güncelleme: 07.11.2023 11:27

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında Hilmi Can Söğütlü isimli genç yarışmacı futbol sorusunda 2 joker kullandı. Futbolseverlerin oldukça kolay bulduğu, ''Hangi maçı yerinde izlemek için gitmeniz gereken yer İskoçya'dır?'' sorusuna yarışmacı 2 seyirci ve telefon jokerini kullandıktan sonra doğru yanıtladı.

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan futbol sorusuna yarışmacının 2 joker kullanarak cevap vermesi ekran başındaki futbolseverleri adeta çıldırttı. İskoç takımlarının sorulduğu soruya yarışmacı Hilmi Can Söğütlü, seyirci ve telefon jokerlerini kullandıktan sonra cevap verdi.

İSKOÇ TAKIMLARI SORULDU

Yarışmacı Söğütlü'ye, "Hangi maçı yerinde izlemek için gitmeniz gereken yer İskoçya'dır?" diye soruldu. Şıklarda ise Liverpool-Everton, Glasgow Rangers- Celtic, Bayer Leverkusen- Bayern Münih ve Real Madrid- Barcelona yer aldı.

Milyoner'de yarışmacının 2 joker kullandığı soru futbolseverlere saç baş yoldurdu

FUTBOLSEVERLER EKRANLARI BAŞINDA ÇILDIRDI

Şıklarda İskoçya'nın en büyük 2 takımı yer almasına rağmen yarışmacının soruya 2 joker kullanarak cevap vermesi futbolseverleri adeta çıldırttı. Seyirci ve telefon jokerleri sonrası "Glasgow Rangers-Celtic" diyerek doğru cevabı veren Söğütlü, 20 bin lirayı almaya hak kazandı.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milyoner'de olay soru! Yarışmacı, 2 joker kullanınca futbolseverler saç baş yoldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milyoner'de olay soru! Yarışmacı, 2 joker kullanınca futbolseverler saç baş yoldu - Son Dakika
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