Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray\'ı dev gelirden etti

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Galatasaray'da bekleneni veremeyen ve takımdan gönderilmesi planlanan Tete, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istemiyor. Tete'nin bu tavrı sarı-kırmızılı takımı büyük bir gelirden etti.

ÜLKESİNE DÖNMEK İSTEMEDİ

Galatasaray'ın geçen sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı ve yıllık toplam 3.575 milyon euro maaş ödediği Tete'ye ülkesinden birçok teklif yaptı. Sarı-kırmızılılar, son olarak Palmeiras'ın yaptığı teklifi kabul etti ancak Brezilyalı oyuncu ülkesine geri dönmek istemedi.

AVRUPADA OYNAMAK İSTİYOR

Galatasaray'dan aldığı maaşın bir benzerini Palmeiras'tan da alacak olan Tete, benzer mali şartlarda ülkesine dönmeyeceğini ve Avrupa'da kalmak istediğini söyledi. Galatasaraylı idareciler, Tete'yi ısrarla teklifleri kabul etmesi için ikna etmeye çalışsa da Brezilyalı oyuncu henüz ayrılığa yanaşmadı.

8 MİLYON EURO GELİR UÇTU

Brezilya Serie A ekiplerinden Palmeiras, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Galatasaray'a 8 milyon euro teklif etmişti. Tete'nin ülkesine dönmeyi reddetmesiyle birlikte Cimbom, bedavaya aldığı futbolcudan elde edeceği dev gelirden oldu.

45 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Brezilyalı hücumcu, geçen sezon Galatasaray formasıyla 19'u ilk 11 olmak üzere toplamda 45 maça çıktı. Tete, bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 6 asist yaptı. 10 milyon euro değer biçilen yıldız ismin sarı-kırmızılı takımla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.