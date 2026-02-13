Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı - Son Dakika
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı

Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
13.02.2026 11:43  Güncelleme: 11:45
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, tesislere giriş yaparken kendisini bekleyen taraftarları geri çevirmedi. Taraftarların imza isteğini kırmayan Yılmaz, üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu özel bir yastığı imzaladı.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, tesislere giriş yaptığı sırada kendisini bekleyen taraftarları geri çevirmedi.

ÖZEL YASTIĞI İMZALADI

Taraftarların imza isteğini kırmayan Barış Alper, üzerinde kendi fotoğrafının yer aldığı özel bir yastığı imzaladı. O anlar çevredeki kişiler tarafından kaydedildi.

SAMİMİ TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Yıldız futbolcunun taraftarlara gösterdiği ilgi ve samimi tavrı sosyal medyada takdir topladı. Görüntüler kısa sürede yayıldı.

Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Alina02 Alina02:
    cehalet 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı - Son Dakika
