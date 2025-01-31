Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Bir yıldız daha uçağa bindi geliyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Bir yıldız daha uçağa bindi geliyor

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Fenerbahçe, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon Sırbistan ekibi ile 19 resmi maça çıkan ve 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferini tamamladı.

31.01.2025 11:16
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Süper Lig devi Fenerbahçe, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'nın ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, Kızılyıldız'da forma giyen Ognjen Mimovic'in transferini bitirdi.

FENERBAHÇE RESME DUYURDU

Sarı - lacivertliler, Kızılyıldız forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic'in kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Mimovic Fenerbahçe'de

MIMOVIC'İN RAKAMLARI

Bu sezon Sırbistan ekibi ile 19 resmi maça çıkan 20 yaşındaki bek oyuncusu, 1 kez fileleri havalandırırken, takımına 2'de asist katkısı verdi.

Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Bir yıldız daha uçağa bindi geliyor

Fenerbahçe, Sırbistan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Bir yıldız daha uçağa bindi geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ateş:
    Yıldıza bak hizaya gel.Şaka gibi 8 20 Yanıtla
  • Osman A:
    Yıldız mı puhahahaha 5 19 Yanıtla
  • Coral null:
    genç ve gelişime açık faydası olur para kazandırır mantıklı bir transfer 20 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Şampiyon Fenerbahçe 13 6 Yanıtla
  • Tolga A.:
    osayi paket 14 0 Yanıtla
  • Aslan :
    gerek medya gerekse taraftarlar olarak şu "yıldız" kavramını basitleştirmeyi bırakırsak o zaman doğru transfer yapmayı öğreniriz. gelen oyuncu yanlış transfer demek istemedim demek istediğim farklı... 3 0 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    ne yıldızı ya nerde oynamıs ıspanyamı adamı almanyamı bırakın bos transferi ramosu alın daha ısabetlı 1 1 Yanıtla
  • Kerim Gürel:
    Morinyo turkiyeye turist olarak gelmis cok fazla şey beklemeyin teknik direktorlugu bitmis avrupada burasida onun icin emeklilik ulkesi 1 1 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Fenerbahçe yaptığı transferleri kutasın doldurmuş ama transferi farklı yollarda yapıyor kimse araştırmıyor 0 2 Yanıtla
  • Ömer Köse:
    bende Fenerbahçeliyim ama bu adam yıldızmı gerçekçi olalım 0 0 Yanıtla
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