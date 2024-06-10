Minik Eller Hentbol Şenliği Göksel Erdoğan Anısına Gerçekleşecek - Son Dakika
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Spor

Minik Eller Hentbol Şenliği Göksel Erdoğan Anısına Gerçekleşecek

Göksel Erdoğan anısına düzenlenen geleneksel Minik Eller Hentbol Şenliği, bu sene 11-12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinliğe 40 takımdan 300'ün üzerinde öğrencinin katılması bekleniyor. Şenlik, hentbol sporuna küçük yaşlarda başlamayı, çocuklarda spor kültürünü oluşturmayı ve sporu sevdirmeyi amaçlamaktadır. Denizli'de hentbol sporuna uzun yıllar hizmet eden Göksel Erdoğan'ın anısına düzenlenen etkinlik, her yıl ciddi bir katılımın olduğu ulusal düzeyde bir şenliktir.

10.06.2024 15:04
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Geleneksel olarak yapılan "Minik Eller Hentbol Şenliği" bu sene 11-12-13 Haziran tarihlerinde Göksel Erdoğan anısına gerçekleşecek. Etkinliğe 40 takımdan 300'ün üzerinde öğrencinin katılması bekleniyor.

Hentbol sporuna küçük yaşlarda başlamayı, çocuklarda spor kültürünü oluşturmayı ve sporu sevdirmeyi amaçlayan "Minik Eller Hentbol Şenliği" için hazırlıklar devam ediyor. 11-12-13 Haziran 2024 tarihlerinde Hasan Güngör Spor Salonunda yapılacak Hentbol Şenliğinin bu sene dokuzuncusu yapılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hentbol Federasyonu İl Temsilciliğinin koordinesinde her sene yapılan hentbol şenliğine bu yılda ciddi bir katılımın olması bekleniyor. Hentbol şenliğinde 2013-2014-2015 doğumlu çocuklar sahada yer alacak. Maçlar yarı sahada 15'er dakikalık iki devre halinde oynanacak.

Denizli'de hentbol sporuna 10 sene antrenör olarak, 10 sene de Federasyon İl Temsilcisi olarak hizmet eden Göksel Erdoğan, küçük yaşlarda yüzlerce çocuğun hentbol branşını sevmesini sağladı. Sümer Ortaokulunda ki Beden Eğitimi Öğretmenliği görevinin yanında hentbolun gelişmesi için var gücüyle çalışan Erdoğan, 2018 yılında yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetmişti. aramızdan ayrılmıştı.

Organizasyon ile ilgili açıklamada bulunan Hentbol İl Temsilcisi İsmail Başka, her sene Haziran ayında yaptıkları Minik Eller Hentbol Şenliğine ulusal düzeyde de katılımın olduğunu ve bu ilgiden çok memnun olduklarını dile getirdi. Minik Eller Hentbol Şenliği ile çocuklara hentbol branşını sevdirmeyi amaçladıklarını kaydeden Başka, yıllarca Hentbol sporunun gelişmesi için özverili çalışmalarda bulunan ve yüzlerce çocuğumuza bu sporu sevdiren Göksel Erdoğan'ı saygı ve rahmetle bir kez daha andıklarını belirtti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Göksel, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Minik Eller Hentbol Şenliği Göksel Erdoğan Anısına Gerçekleşecek - Son Dakika

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