Minik Sporcularla Buluşma

VAN (İHA) – Van'ın Özalp İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kurban Aksoy, minik sporcularla bir araya geldi.

Özalp Gençlik ve Spor Müdürlüğü görevine yeni atanan Kurban Aksoy, spor tesislerini ziyaret ederek, tesisler hakkında bilgi aldı. Daha sonra tesislerde çalışan sporcularla bir araya gelen Aksoy, Hakan ve Davut Yıldırımçakar'dan minik sporcular hakkında bilgi aldı. Minik sporculara tatlı ikramında da bulunan Aksoy, daha sonra tesislerden ayrıldı. - VAN