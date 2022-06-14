Minik yetenekler turnuvada boy gösterdi - Son Dakika
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Minik yetenekler turnuvada boy gösterdi

14.06.2022 09:45
Minik yetenekler turnuvada boy gösterdi

Denizli'de U12 yaş grubu futbolcular için düzenlenen Biz Bize U12 Turnuvası, yeteneklerini göstermek isteyen sporcuların çekişmeli müsabakalarına sahne oldu.

Denizli'de U12 yaş grubu futbolcular için düzenlenen Biz Bize U12 Turnuvası, yeteneklerini göstermek isteyen sporcuların çekişmeli müsabakalarına sahne oldu.

Denizli'de amatör futbol liglerinde mücadele eden İncilipınarspor, T. Adaletspor, Kartalgücü ve Altınyıldızspor kulüpleri, U12 yaş grubu sporcular 'Biz Bize U12 Turnuvası' düzenledi. Doğan Demircioğlu Stadı'nda yapılan turnuvaya futbolcular, antrenörler ve aileler katıldı. Çekişmeli ve eğlenceli geçen turnuvada futbolcular önümüzdeki hafta başlayacak U12 Ligi için son sınavlarını verirken futbolcu velileri de çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Turnuvayı değerlendiren ve etkinliğe ev sahipliği yapan İncilipınarspor Kulübü Teknik Sorumlusu Behcet Arım, "İyi bir faaliyet olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak lig öncesi çocuklar için iyi bir sınav oldu. Herkesin zevk aldığını düşünüyorum. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Çocuklar maç yaparak gelişiyorlar"

Denizli Beşiktaş Futbol Okulları Sorumlusu Alper Telli de 12 yaş grubunun önemli bir yaş grubu olduğuna dikkat çekerek, "Kendi aramızda lig başlamadan böyle bir etkinlik düzenleyelim dedik. Çocuklar maç yaparak gelişiyorlar. Çok da güzel oldu. Takımlar da bir birine denk. Denizli'de bulunan takımlar arasında bir birine denk takımların turnuvası oldu. Çok yararlı geçti. Herkesin zevk aldığını düşünüyorum" diye konuştu. Denizli Altınyıldızspor Teknik Sorumlusu Tolga İnan'da turnuvanın çok yararlı olduğunu belirterek "Bir anda gelişen bir etkinlik oldu. Bu kadar iyi olabileceğini tahmin etmemiştik. Çok iyi ve verimli maçlar oldu. Hazırlık aşamasında çalışan bir takımımız vardı. Onlar için iyi oldu. Maçlar da güzel geçiyor. Çok da keyif aldık" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Minik yetenekler turnuvada boy gösterdi
Minik yetenekler turnuvada boy gösterdi
Minik yetenekler turnuvada boy gösterdi
Minik yetenekler turnuvada boy gösterdi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Minik yetenekler turnuvada boy gösterdi - Son Dakika

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