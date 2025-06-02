Okul Sporları Minikler A-B Satranç Müsabakalarına 535 sporcu katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Minikler A-B Satranç Müsabakaları yapıldı. Bahçeşehir Spor Salonunda
535 sporcu katılım sağladı.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Yurt Hizmetleri Müdürü Ahmet Karaarslan ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Hasan Kaim takdim etti. - DÜZCE
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