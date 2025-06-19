Minikler Türkiye Şampiyonası Sivas\'ta Başladı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ın ev sahipliğinde 5 ayrı yaş grubunda düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Şampiyonaya 6 binin üzerinde sporcunun katıldığını belirten Şimşek, "İnşallah bu minderlerde sadece güreşler ve müsabakalar yapılmayacak. Aynı zamanda bu minderler ve müsabakalar, çocuklarımızın dostluğuna ve kardeşliğine vesile olacak. Onların azmine ve mücadelesine şahit olacağız." diye konuştu.

Şimşek, Sivas'ın güreş konusunda iyi bir altyapıya sahip olduğuna dikkati çekerek, "Sivas'tan birçok şampiyon çıkmış ve sporcular yetişmiş. İnşallah bundan sonrada yetişmeye devam edecek." dedi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise şehrin güreşte çok önemli şampiyonlar yetiştirdiğini vurguladı.

Şampiyonanın Sivas'ta gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Uzun, "Sizlerden, gelmişken sultan ve Cumhuriyet şehrimizi gezmenizi ve havasını teneffüs etmenizi rica ediyorum. Şampiyonaya katılan sporculara başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

"Tüm sporcu kardeşlerimize malzeme desteğinde bulunduk"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de Sivas'ın tarihi bir gün yaşadığını söyledi.

Güreş tarihinde ilk kez böylesine kapsamlı bir şampiyona gerçekleştirdiklerini ifade eden Akgül, "Tüm sporcu kardeşlerimize malzeme desteğinde bulunduk. Tek eksiğimiz güreş ayakkabısıydı, inşallah seneye ayakkabı da dahil olmak üzere organizasyonumuzu daha da büyüteceğiz." dedi.

Şampiyonaya 6 binin üzerinde sporcunun katıldığını belirtin Akgül, "Serbestle beraber şu an 6 bin 300 civarında sporcu katılımı var. Çok büyük bir organizasyon. Sivas Valiliğimiz, belediyemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz çok büyük bir özveri gösterdi. İnşallah seneye 10 bin sporcuyla bu organizasyonu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"Müsabakalar olimpiyatların meyvesi olacak"

Akgül, organizasyon biter bitmez şampiyon sporcuları Ankara Elmadağ'da gelişim kampına alacaklarını ifade ederek, "Sizlerin burada yaptığı müsabakalar inşallah 2032 olimpiyatlarının meyvesi olacak. Sizleri çok önemsiyoruz, inşallah sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bundan sonraki tüm enerjimiz hep sizler için olacak. Lisans yaşını 8'e düşürdük, inşallah her şey Türk güreşi için." şeklinde konuştu.

Programa, il protokolü ve çok sayıda sporcu katıldı.

İlk kez aynı anda 10 minderde 10-11-12-13 ve 14 yaş kategorilerinde müsabakaların gerçekleştirildiği şampiyona, 22 Haziran Pazar günü sona erecek.