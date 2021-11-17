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Miograd Radulovic: "Türkiye bugün çok iyiydi" - Son Dakika

Miograd Radulovic: "Türkiye bugün çok iyiydi"

17.11.2021 01:24
Miograd Radulovic: "Türkiye bugün çok iyiydi"

A Milli Takım karşısında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Karadağ'da Teknik Direktör Miograd Radulovic maçın ardından konuştu.

A Milli Takım karşısında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Karadağ'da Teknik Direktör Miograd Radulovic maçın ardından konuştu. Türkiye'nin İstanbul'daki maça göre çok iyi olduğunu söyleyen Radulovic, maçın kendileri için istedikleri gibi geçmediğini ifade etti.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Takım'ı konuk eden ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Karadağ'da Teknik Direktör Miograd Radulovic maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Elemelerin başından bu yana eksiklerinin olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Radulovic, "Korona olan oyuncularımız da vardı. Karşımızdaki takım da Türkiye Milli Takımı ve Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermiş, kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. İstediğimiz gibi olmadı. Şans da bulduk ama değerlendiremedik. İstanbul'a göre burada da iyi oynadık. Golü de bulduk. Ama yediğimiz ilk golde büyük bir hata yaptık. Türkiye gibi önemli bir takım bunu kaçırmaz. Bizim de topumuz çizgiden çıktı. 8 tane önemli oyuncum yoktu. Çok üzgünüm bu mağlubiyetten dolayı" diye konuştu.

"Favorim Hollanda ve Türkiye'ydi"

Grupta 12 puandan daha fazla alabileceklerini de söyleyen Radulovic, "Çok iyi maçlar oynadık ama şu ana kadar oynadığımız maçlardan dolayı memnunum. Bu nedenle geleceğe bakışımız daha iyi olacaktır" dedi. Kura çekildiği anda Hollanda ve Türkiye'nin grupta favori olduğunu söylediğini ifade eden Radulovic, "Ben ilk kura çekildiğinde Türkiye ve Hollanda'nın favori olduğunu görmüştüm. Bu 2 takımın çıkacağını düşünmüştüm. Şu andaki kadrodan da memnunum. Eksik olan oyuncular olsaydı ilk 11'de olacaklardı ama bugün oynayanlardan da memnunum. Geniş bir kadro kurduk. Gençlerimiz var ve ileride çok iyi bir geleceğimiz var futbolda. İlerisi için çok fazla bir şey konuşamıyorum ama çok iyi mücadele edip grupta çok iyi maçlar çıkardık. Bu akşamki Türkiye takımını çok daha iyi gördüm İstanbul'daki maça göre. Çok disiplinli bir takım. Türkiye Milli Takımı'na karşı yaptığımız mücadeleden de çok memnunum. Yakaladığımız şansları atamadık ve Türkiye gibi bir rakip de böyle bir durumda bizi cezalandırdı" diyerek sözlerini tamamladı. - PODGORICA

Milli Takım, Türkiye, Karadağ, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Miograd Radulovic: 'Türkiye bugün çok iyiydi' - Son Dakika Spor


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