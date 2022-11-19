Erkeklerin elini sıkarken kadın görevliyi es geçen Mohamed Salah sosyal medyada çok konuşuldu - Son Dakika
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Erkeklerin elini sıkarken kadın görevliyi es geçen Mohamed Salah sosyal medyada çok konuşuldu

19.11.2022 15:54

Mısır'ın Belçika'yı 2-1 yendiği hazırlık maçı sonrası Mohamed Salah maçtan sonra kendisine verilecek ödül için kenara gelirken erkeklerin elini sıkıp kadın görevli es geçti. Kadının şaşkınlığı yüzüne yansırken o anlar sosyal medyada olay oldu.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Belçika ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Mısır, mücadeleyi 2-1 kazandı. Karşılaşma sonrası Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın hareketi gündeme oturdu.

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Karşılaşmada Mısır Milli Takımı'na galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Galatasaray'ın Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohammed ve 46. dakikada Trabzonspor'da top koşturan Trezeguet attı. Belçika'nın tek golü ise 76. dakikada Lois Openda'dan geldi.

Erkeklerin elini sıkan Salah'tan kadın görevliye olay hareket! Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor

KADININ ELİ HAVADA KALDI

Karşılaşma sonrası kendisine verilecek ödülü almak için kenara gelen Salah, erkeklerin elini sıktı ancak kadın görevlinin elini havada bıraktı. Kadının şaşkınlığı yüzünden okunurken, o anlar sosyal medyada büyük ses getirdi.

Erkeklerin elini sıkan Salah'tan kadın görevliye olay hareket! Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor
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Mohamed Salah, Belçika, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erkeklerin elini sıkarken kadın görevliyi es geçen Mohamed Salah sosyal medyada çok konuşuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erkeklerin elini sıkarken kadın görevliyi es geçen Mohamed Salah sosyal medyada çok konuşuldu - Son Dakika
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