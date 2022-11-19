Erkeklerin elini sıkarken kadın görevliyi es geçen Mohamed Salah sosyal medyada çok konuşuldu

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Belçika ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Mısır, mücadeleyi 2-1 kazandı. Karşılaşma sonrası Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın hareketi gündeme oturdu.

MISIR'I GALİBİYETE TANIDIK İSİMLER TAŞIDI

Karşılaşmada Mısır Milli Takımı'na galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Galatasaray'ın Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohammed ve 46. dakikada Trabzonspor'da top koşturan Trezeguet attı. Belçika'nın tek golü ise 76. dakikada Lois Openda'dan geldi.

KADININ ELİ HAVADA KALDI

Karşılaşma sonrası kendisine verilecek ödülü almak için kenara gelen Salah, erkeklerin elini sıktı ancak kadın görevlinin elini havada bıraktı. Kadının şaşkınlığı yüzünden okunurken, o anlar sosyal medyada büyük ses getirdi.