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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

05.12.2021 19:52
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 10. haftasında 3 müsabaka oynandı.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 10. haftasında 3 müsabaka oynandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 71-70

Mersin Büyükşehir Belediyespor-HDI Sigorta Antalya Güneşi: 87-79

Bornova Belediyesi Karşıyaka-Finalspor: 73-66

Ligin 10. haftası yarın OGM Ormanspor ile Beysu Konyaspor Basketbol arasında oynanacak mücadeleyle sona erecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika Spor


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