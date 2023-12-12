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MKE Ankaragücü Başkanı, hakeme saldırdıktan sonra hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Başkanı, hakeme saldırdıktan sonra hastaneye kaldırıldı

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maç sonrası hakeme saldırarak yumruk attı. Hakem Halil Umut Meler, Acıbadem Ankara Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, yapılan tetkikler sonucunda hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.

12.12.2023 - 00:47,  Güncelleme: 00:49
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SPOR Halil Umut Meler'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut: Hayati tehlikesi yok

Ercan ATA ' Alper ŞAŞMAZ - Samet ÖKSÜZ/ ANKARA,(DHA) - Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, 'Beyinden karın bölümüne kadar tomografisi çekildi, hayati tehlikesi yok' dedi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırarak yumruk attı. Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler'in sağlık durumuna ilişkin Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, açıklamalarda bulundu. Mehmet Yörübulut'un açıklamaları şu şekilde: 'Hastanemize acil servise başvurdu, ilk muayenesi yapıldı. Röntgen ve ileri tetkikleri yapıldı. Beyinden karın bölümüne kadar tomografisi çekildi, hayati tehlikesi yok. Göz çevresinde kanama ve çatlak var. Kafa travması olması sebebiyle sabah kadar takip edeceğiz ve göndereceğiz. Hayati tehlikesi olmaması bizi sevindiriyor' diye konuştu.

MKE Ankaragücü Başkanı, hakeme saldırdıktan sonra hastaneye kaldırıldı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Başkanı, hakeme saldırdıktan sonra hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü Başkanı, hakeme saldırdıktan sonra hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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