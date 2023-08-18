Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı geri döndü! Rodrigues, MKE Ankaragücü'nde - Son Dakika

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı geri döndü! Rodrigues, MKE Ankaragücü'nde

Son Güncelleme: 18.08.2023 16:15

MKE Ankaragücü, geçen sezon Olympiakos'ta forma giyen Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı. 32 yaşındaki futbolcu, Olympiakos'ta 29 maça çıkarak 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Rodrigues, Süper Lig'de 87 maçta 17 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, geçen sezonu Olympiakos'ta geçiren Garry Rodrigues'i renklerine bağladı.

29 MAÇA ÇIKTI

32 yaşındaki futbolcu geçen sezon Olympiakos formasıyla 29 maça çıktı. Rodrigues bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ

Deneyimli kanat oyuncusu, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giydiği Türkiye'de ise 87 kez Süper Lig maçına çıktı. Rodrigues bu karşılaşmalarda ise 17 gol ve 19 asistlik katkı verdi.

MKE Ankaragücü, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Garry Rodrigues'i renklerine bağladı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı geri döndü! Rodrigues, MKE Ankaragücü'nde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı geri döndü! Rodrigues, MKE Ankaragücü'nde - Son Dakika
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