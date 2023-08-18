Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, geçen sezonu Olympiakos'ta geçiren Garry Rodrigues'i renklerine bağladı.
32 yaşındaki futbolcu geçen sezon Olympiakos formasıyla 29 maça çıktı. Rodrigues bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.
Deneyimli kanat oyuncusu, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giydiği Türkiye'de ise 87 kez Süper Lig maçına çıktı. Rodrigues bu karşılaşmalarda ise 17 gol ve 19 asistlik katkı verdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı geri döndü! Rodrigues, MKE Ankaragücü'nde - Son Dakika