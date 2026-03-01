Moe: İkinci Yarımıza Daha İyiydik - Son Dakika
Moe: İkinci Yarımıza Daha İyiydik

01.03.2026 19:07
Kayserispor'un teknik direktörü Moe, Gençlerbirliği maçının ikinci yarısından memnun kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Erling Moe, ikinci yarıdaki performanslarının daha olumlu olduğunu söyledi.

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Moe, Türkiye'ye geri döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

İlk ve ikinci yarıda farklı bir görüntü sergilediklerini aktaran Moe, "İlk yarı topa istediğimiz kadar sahip olamadık. Çok fazla top kaybı yaptık. İstediğimiz gibi başlayamadık. Kaybettiğimiz kolay toplar bize pozisyon olarak döndü ve yeterince şans üretemedik. Ama ikinci yarı biraz daha oyun planımızı uygulama noktasında istediklerimizi yapabildik. Topu daha kolay kazandık. Üç dört tane şans da bulduk. İkinci yarı bizi tatmin etti. Geleli kısa bir zaman olmasına rağmen ikinci yarıda gösterdiğimiz performanstan memnunum. Önümüzde önemli bir hafta var, en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Sezon içinde göreve gelmenin zorluklarına değinen Moe, dezavantajları kapatmak için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Oyuncular geçirdiğimiz zamana çok iyi cevap verdi. Aldığımız karşılık gayet iyiydi. Bu zamana kadar sadece üç idman geçirebildik ama gayet iyiydi. Trabzonspor maçına kadar tam olarak bir hafta boyunca çalışabilmemiz bizim için bir avantaj. Bu bizim en büyük avantajımız olacak ve şu aşamada taraftarların ilk maçta bize verdiği bu destek de çok önemliydi. Eğer bu haftayı istediğimiz ve düşündüğümüz gibi geçirebilirsek, Trabzonspor maçında da taraftarlardan aynı desteği görebilirsek iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
