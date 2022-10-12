Monaco Teknik Direktörü Clement: Karşımızda çok daha farklı bir takım olacak - Son Dakika
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Monaco Teknik Direktörü Clement: Karşımızda çok daha farklı bir takım olacak

12.10.2022 20:46
Monaco Teknik Direktörü Clement: Karşımızda çok daha farklı bir takım olacak

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın Trabzonspor ile karşılaşmaya hazırlanan Monaco'nun teknik direktörü Philippe Clement ile futbolcu Mohammed Camara açıklama yaptı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın Trabzonspor ile karşılaşmaya hazırlanan Monaco'nun teknik direktörü Philippe Clement ile futbolcu Mohammed Camara açıklama yaptı. Belçikalı teknik adam, "Trabzonspor ilk maçta sadece 10 dakika gerçek futbolunu ortaya koyabildi, sonra da eksik oynadılar. Yarın karşımızda çok daha farklı bir takım olacak" dedi.

UEFA Avrupa Ligi H grubunda rakibi Trabzonspor'u geçtiğimiz hafta Fransa'da oynanan müsabakada 3-1 mağlup eden Monaco, yarın oynanacak karşılaşma için akşam saatlerinde kente geldi. Son idmanını Monaco'da yapan Fransız ekibin teknik direktörü Philippe Clement ile futbolcu Mohammed Camara, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenledi.

"BURADA DA BASKIYI HİSSEDECEĞİZ"Teknik direktör Clement, ilk maçtaki sonucu ve yarın oynanacak müsabakayı değerlendirdi. Clement, "20 senelik hayatımda hiçbir zaman senaryolara yer olmadı. Yarınki maçta sahadan galibiyetle ayrılmayı düşünüyoruz. Belgrad'da olduğu gibi burada da baskıyı hissedeceğiz. Trabzonspor taraftarını ve baskısını biliyoruz. Yarın akşam iyi bir statta seyirciye karşı oynayacağız" dedi."İLK MAÇTA 10 DAKİKA GERÇEK FUTBOLUNU ORTAYA KOYABİLDİ"Rakipleri Trabzonspor'un güçlü bir takım olduğunu belirten Clement, "Trabzonspor'un çok kaliteli ve iyi futbolcuları olan bir ekip olduğunu biliyoruz. Trabzonspor ilk maçta sadece 10 dakika gerçek futbolunu ortaya koyabildi, sonra da eksik oynadılar. Yarın karşımızda çok daha farklı bir takım olacak. Türkiye liginde şampiyon olmuş, çok iyi bir ekibe karşı iyi oynamamız gerektiğinin bilincindeyim" diye konuştu."TAKIM DAHA İYİYE GİDİYOR"Takım olarak performanslarının giderek arttığını ifade eden Clement şunları söyledi: "Her hafta geçtikte takım daha iyiye gidiyor. Son birkaç haftadır oyuncuların performansı ve motivasyonun artığını görüyoruz. Bu da Fransa'da ligde bizi çok daha iyi yerlere taşıyor. Çok zor ve sıkı bir takvimle başladık. Oyuncularımızın performansını yakalaması uzun süre aldı. Kırmızı kartlar sonucunda bazı oyuncularımızdan da mahrum kaldık. Aramıza yeni katılan oyuncularla birlikte daha iyi olmaya çalışıyoruz.""ZORLU OLACAĞINI BİLİYORUM"

Yarın oynanacak Trabzonspor karşılaşmasından galibiyet almayı hedeflediklerini belirten futbolcu Mohammed Camara da "İlk maçımızdan sonra burada ikinci maçımızın zorlu olacağını biliyorum. Takım olarak sıkı şekilde oynayacağız. İyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Ekip arkadaşları olarak birbirimizle sıkı dayanışma içindeyiz ve bunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

Trabzonspor, Şenol Güneş, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Monaco Teknik Direktörü Clement: Karşımızda çok daha farklı bir takım olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Monaco Teknik Direktörü Clement: Karşımızda çok daha farklı bir takım olacak - Son Dakika
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