Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi - Son Dakika
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Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi

Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi. Kayserispor öne geçerken, Konyaspor beraberliği sağladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

18.05.2024 20:13
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Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Mondihome Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Jeanvier, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Boa Morte, Cardoso, Nazon, Mane

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Ethemi, Nzonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Ndao, Cikalleshi

Goller: Dk. 33 Mane (Mondihome Kayserispor), Dk. 36 Soner Dikmen (TÜMOSAN Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 17 Nazon (Mondihome Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Boa Morte (Mondihome Kayserispor), Dk. 15 Uğurcan Yazgılı (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

33. dakikada Kayseri ekibi öne geçti. Rakibinden sıyrılan Cardoso'nun pasıyla ceza sahasında kaleci Slowik ile karşı karşıya kalan Mane'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

36. dakikada Konya ekibi beraberliği sağladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ndao'un pasına Soner Dikmen'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

45+3'üncü dakikada Konyaspor kalecisi Slowik'i önde gören Bourabia'nın, orta sahadan kaleye gönderdiği şut, üstten az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Ev sahibi ekibin kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından saha kenarına gelerek hakeme tepki gösteren Mondihome Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, yetkililerce sakinleştirildi.

Öte yandan, iki takım oyuncuları birlikte "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi - Son Dakika
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