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Mondihome Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazır - Son Dakika
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Mondihome Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazır

Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi. Karşılaşma, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak ve hakem Burak Şeker görev alacak.

Mondihome Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazır
09.01.2024 - 16:21,
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Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

VavaCars Fatih Karagümrük ve Mondihome Kayserispor arasında yarın Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Burak Şeker görev alacak.

Kaynak: AA
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