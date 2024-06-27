Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın EURO 2024'teki hedefini açıkladı - Son Dakika
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Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın EURO 2024'teki hedefini açıkladı

Vincenzo Montella, A Milli Takım\'ın EURO 2024\'teki hedefini açıkladı

EURO 2024'te son 16'ya kalan A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Başarıdan dolayı futbolcuları ve teknik ekip arkadaşlarını kutlayan Montella, ay-yıldızlıların turnuvadaki hedefini açıkladı. Gruptan çıktıktan sonra üzerlerindeki baskının kalktığını belirten İtalyan teknik adam, ''Bugünlük kısa bir aranın ardından, yarından itibaren Avusturya hazırlıklarımıza başlayacağız. Bu sefer hedef çeyrek final olacak'' ifadelerini kullandı.

27.06.2024 14:59
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A Futbol Takımımızın teknik direktöü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında 2-1 kazanılan Çekya maçı sonrası Instagram'da paylaşımda bulundu. Son 16 takım arasına kalan öğrencilerini kutlayan İtalyan teknik adam, ay-yıldızlıların bu turnuvadaki hedefini de açıkladı.

Montella, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"TÜRK HALKININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYİ BİLDİK"

"16 yıllık bir aranın ardından 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde gruplardan çıkarak, tarihi bir başarı elde çocuklarımızı ve birlikte çalıştığım tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Oyuncularımız, birlikte geçirdiğimiz 10 aylık süre zarfında birçok önemli işler başardılar ve dün Hamburg'da Çekya'yı yenerek bir kez daha Türk halkının yüzünü güldürmeyi bildiler.

"HEDEFİMİZ ÇEYREK FİNAL"

Gruptan çıktıktan sonra üzerimizden kalkan baskı sonrasında, hepimiz bu çocukların kararlı bir şekilde ilerleyebilecek yetenek ve azme sahip olduklarını biliyoruz. Bugünlük kısa bir aranın ardından, yarından itibaren Avusturya hazırlıklarımıza başlayacağız. Bu sefer hedef çeyrek final olacak."

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Son Dakika Spor Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın EURO 2024'teki hedefini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Serkan Beyhan: SAYIN HAMİT BEY İSTİFA EDERMİSİNİZ. MİLLİ TAKIMIN CENK TOSUNA İSMAİL YÜKSEĞE İHTİYACI VAR SİZE YOK. 23 3 Yanıtla
    OZKANLI Mikail: Cenk Tosun kim ? Bütün TFF istifa etmeli 1 1
  • Ha Ye: Bu oyunla biraz zor ne diyelim inşallah 18 1 Yanıtla
    Serkan Beyhan: SADECE ÇEKYAYI DEĞİL. HAMİTİ NUTELLAYI BÜYÜKELŞİYİDE YENDİ BİZİM ÇOCUKLAR. 9 5
  • Gursel kalen: Bu oyuncu gurubu ve bu oyunla bir an önce valizlerini haIrlamaları daha doğru bir karar olacak. Dünkü maç için de hakemi teprik etmeleri gerekiyor. Arda niye oynamıyor diye yırtınanlar gördüler Ardayı ne bir çalım ne oyuncu eksiltme ne de isabetli bir pas. Arda ile oynayan Milli takım zaten 10 kişi oynuyor demektir. 8 6 Yanıtla
    academi68 sadekalem: Forvetsiz oynanan oyundan ne bekliyorsun. Oyunu bilsen ardayı eleştireceğşne neden forvetimiz yok dersin 3 0
  • Mustafa YALÇIN: Avusturya süpriz bir şekilde grubu lider bitirdi. Atamaz dediğimiz golleri attı. Yenemez dediğimiz takımları yendi. Güçlü bir kadromuz var. Dilerim bu güç takım ruhuna da işler. 6 1 Yanıtla
  • academi68 sadekalem: Şans yaver giderse italya ile final oynarız. Demesi demeyin 2 1 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: BENİ DÜN O STATDA YUHLASALARDI BEN İSTİFA EDERDİM HAMİT BEY. 40BİN KİŞİ SİZİ GÖRÜNCE YUHALADI. NEDEN İSTİFA ETMİYOSUNUZ HALA. PARA İÇİN Mİ ŞÖHRET İÇİN Mİ. GURUR HERŞEYDEN ÖNEMLİDİR. İSTİFA EDERSEN EFSANE OLURSUN. DEVAM EDERSEN BİRGÜN ZATEN İSTİFA EDECEKSİN. 3 0 Yanıtla
  • Hidir Akbaba: Bence montella efsunlu. Avusturya Gürcistan’dan bile daha kötü bir takım. Avusturya yı bence eleriz. Hatta çeyrek finalde bile karşımıza dişimize göre takım çıkma olasılığı çok yüksek. Kötü oyuna rağmen şu sametten kurtulup defansı sağlama alırsak yarı final hayal olmaktan çıkar 0 0 Yanıtla

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