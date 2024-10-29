Montella'dan Kenan Yıldız'a Övgü - Son Dakika
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Montella'dan Kenan Yıldız'a Övgü

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, 19 yaşındaki Kenan Yıldız'ı zihinsel olgunluğuyla övdü.

29.10.2024 15:33
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya Serie A takımlarından Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın genç yaşına rağmen zihinsel olarak çok olgun olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalyan medyasına açıklamalarda bulundu. İtalya Serie A'da 4-4 sona eren Inter - Juventus mücadelesinden bahsederek sözlerine başlayan Montella, "İtalyan futbolu için güzel bir maçtı. Bizim için alışılmadık bir durum. Takımların bir şeyleri yanlış yaptığı açık ama aynı zamanda çok fazla gol görmüş olduk; Premier Lig, La Liga veya Şampiyonlar Ligi maçlarındaki gibi. Taraftarlar kesinlikle eğleniyor. Ancak Inzaghi için işler pek iyi gitmedi" ifadelerini kullandı.

"Kenan Yıldız adına çok mutluyum"

Karşılaşma 4-2 Inter üstünlüğüyle devam ederken 62. dakikada oyuna dahil olan ve attığı 2 golle takımına 1 puanı kazandıran milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında ise başarılı teknik adam, "Onun adına çok mutluyum. Bu başarı doğru zamanda geldi. Henüz 19 yaşında. Bir maçta 2 gol atan en genç oyuncu oldu. Gol yollarında önemli bir tepki verdi. Türkiye'de onun hakkında çok şey konuşuluyor ve Kenan bunu hak ediyor. Motta şaşırtıcı bir şekilde onu başlangıçta kenarda tuttu. Ama o oyuna çok iyi girdi. Hiç şüphem yoktu. Çünkü o zihinsel olarak olgun bir çocuk. Tavrında asla hata yapmaz. Şu ana kadar olağanüstü gollerin hepsini attı. En basit golleri atmayı da öğrenmeli" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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