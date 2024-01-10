 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Montella, Galatasaray'a ziyarette bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Montella, Galatasaray'a ziyarette bulundu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret etti. Montella, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile bir araya geldi. Daha önce de Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etmişti.

Montella, Galatasaray\'a ziyarette bulundu
10.01.2024 - 03:59,
Abone Ol

- Montella'dan Galatasaray'a ziyaret

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret etti. Montella, burada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile bir araya geldi.

Vincenzo Montella, dün de Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ziyarette bulunmuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Florya Metin Oktay Tesisleri, Vincenzo Montella, Galatasaray, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Montella, Galatasaray'a ziyarette bulundu - Son Dakika


00:45
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:41
Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor
00:02
Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı
23:49
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini
23:16
Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı
22:57
'Bedel ödersiniz' diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü "Bedel ödersiniz" diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü
22:39
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı
22:24
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika
00:45 Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:41 Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor
00:02 Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı
23:49 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini
23:16 Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı
22:57 "Bedel ödersiniz" diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü
22:39 Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı
22:24 Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:10 DEM Parti Eş Genel Başkanları CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'i ziyaret edecek
21:50 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 04:52:49. #1.12#
SON DAKİKA: Montella, Galatasaray'a ziyarette bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement