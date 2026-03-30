Montella'nın özel Arda Güler planı - Son Dakika
Montella'nın özel Arda Güler planı

30.03.2026 10:41
A Milli Takım'ın Kosova ile oynayacağı Dünya Kupası play-off finali öncesi, teknik direktör Vincenzo Montella'nın genç yıldız Arda Güler için özel bir strateji geliştirdiği belirtildi. Montella'nın, Arda'yı oyun kurulumunda ve hücum geçişlerinde kilit isim olarak konumlandırmayı planladığı, ayrıca genç oyuncudan daha fazla sorumluluk almasını istediği ifade edildi. Arda'nın, Kosova karşısında takımın en önemli hücum silahı olması bekleniyor.

A Milli Takım'ın Kosova ile oynayacağı Dünya Kupası play-off finali öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella'nın Arda Güler için özel bir plan hazırladığı ortaya çıktı.

ÖZEL GÖREV VERİLECEK

Montella'nın, genç yıldızı hem oyun kurulumunda hem de hücum geçişlerinde kilit isim olarak konumlandırmayı planladığı öğrenildi. Arda Güler'in özellikle sağ kanatta serbest rol üstlenerek merkeze kat etmesi ve son paslarda etkili olması bekleniyor.

BİRE BİR GÖRÜŞME YAPTI

İtalyan teknik adamın, kritik karşılaşma öncesinde Arda Güler ile birebir görüşmeler gerçekleştirdiği ve genç oyuncudan daha fazla sorumluluk almasını istediği ifade edildi. Ayrıca Arda'nın fiziksel ve mental olarak hazır olması için özel bir program uygulandığı belirtildi.

EN KRİTİK KOZ OLACAK

Zor deplasmanlarda sorumluluk almaktan çekinmeyen Arda Güler'in, Kosova karşısında da takımın en önemli hücum silahı olması bekleniyor. Genç oyuncunun şut ve pas kalitesiyle rakip savunmayı zorlayacağı değerlendiriliyor.

7 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Milli formayla deplasmanda oynadığı son 7 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Arda Güler, toplamda 7 gole doğrudan katkı sağladı. Bu istatistik, genç yıldızın kritik maçlardaki etkisini gözler önüne serdi.

Son Dakika Spor Montella'nın özel Arda Güler planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mh459267 Mh459267:
    ASLINDA O KADAR DA PEK Ö!ELLİĞİ VAR MI 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Montella'nın özel Arda Güler planı - Son Dakika
