Montella: Oyuncularımın performansından memnunum - Son Dakika
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Montella: Oyuncularımın performansından memnunum

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Macaristan'a 1-0 mağlup oldukları hazırlık maçında oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi. Montella, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımın genel performansından memnun olduğunu belirtirken, Hakan Çalhanoğlu'nun da muazzam bir futbolcu olduğunu vurguladı. Montella, Avusturya maçında ilk 11'de değişiklik yapabileceğini ve genç oyunculara da şans verebileceğini ifade etti.

23.03.2024 01:59
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Hazırlık maçında deplasmanda Macaristan'a 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, oyuncularının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi.

Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, "Genel performanstan memnun olduğumu söyleyebilirim. Macaristan'ın son maçlarına göre onlara çok az fırsat verdik. Kurgusal oyuna geldiğimizde çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Galler maçına göre sahada çok daha iyi duran bir takımımız vardı. Bizim için çok iyi biri test oldu. Çok tempolu geçen bir maçtı. Maçın sonucu sadece kötü bir pozisyondan doğdu. Aslında rakibin ceza sahasında da ona benzer bir pozisyon yaşandı. Sadece o pozisyondan dolayı kaybettik. Çok fazla gol kaçırdık, futbolda maalesef böyle şeyler olabiliyor, oraya gelip o pozisyonları bulmak ve değerlendirmek gerek." ifadelerini kullandı.

Montella, Hakan Çalhanoğlu'nun performansıyla ilgili gelen bir soruyu ise, "Hakan'ın çok olgun bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne zaman oyunu hızlandırması ve yavaşlatması gerektiğini çok iyi biliyor. Şu andan itibaren Hakan'a bir eleştiri gelirse bunu anlayamayacağımı söyleyebilirim. Çünkü gerçekten muazzam bir futbolcudan bahsediyoruz." şeklinde yanıtladı.

İtalyan teknik adam, bir gazetecinin, "Hakan Çalhanoğlu bugün 83. milli maçına çıktı ve en çok milli maça çıkan oyuncular sıralamasında Hamit Altıntop'u geçti." sözleri üzerine, "Bunu bilmiyordum. Bilseydim oynatmazdım." dedi.

Vincenzo Montella, "Avusturya maçında ilk 11'de büyük bir değişiklik bekleyebilir miyiz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bu konu üzerinde düşüneceğim. Futbolcularımızın fiziksel durumunu değerlendirmemiz gerek. Kafamda şöyle bir plan da var, daha az forma şansı bulan, dakika almayan gençleri de bu tarz tecrübe kazanacakları maçlarda değerlendirmek istesem de herkes burada oynamayı hak ediyor. Unuttuğumuz bir konu var, benden önce başlayan bir yolculuk vardı, benimle birinci bitirerek tarihte ilk kez bir şampiyonaya lider olarak gittik. Bu futbolcuların sayesinde bunu yaptık, hepsi oynamayı hak ediyor. İyi bir değerlendirme yaptıktan sonra kararlarımı vereceğim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Montella: Oyuncularımın performansından memnunum - Son Dakika

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