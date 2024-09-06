Montella tercihini yaptı! Galler-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Montella tercihini yaptı! Galler-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu

Montella tercihini yaptı! Galler-Türkiye maçının ilk 11\'leri belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler'e konuk olacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

06.09.2024 20:34
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele TV8'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak. Saggi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak.

İLK 11'LER

Galler: Ward, Mepham, Rodon, Davies, Roberts, James, Ampadu, Williams, Ramsey, Johnson, Moore.

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

10. RANDEVU

Milliler, tamamı resmi 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı. Avrupa Şampiyonasında bir, Dünya Kupası Elemeleri ile Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 4'er olmak üzere rakibine 9 maçta 10 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 13 gol gördü.

İLK MAÇ 1978'DE OYNANDI

İki ülke arasındaki ilk karşılaşma, 1978 yılında oynandı. Galler'in kuzeyindeki Wrexham şehrinde yapılan karşılaşmayı Galler 1-0 kazandı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Galler'e galibiyeti getiren golü 70. dakikada Deacy attı.

SON MAÇ BERABERE BİTTİ

Ay-yıldızlılar, Galler ile son olarak 21 Kasım 2023'te EURO 2024 elemeleri son maçında Galler'in başkenti Cardiff'te karşı karşıya geldi. Galler'in golü 7. dakikada Neco Williams'tan gelirken, ay-yıldızlı ekip, 70. dakikada Yusuf Yazıcı ile beraberliği sağladı.

1997'DE 10 G0LLÜ MAÇ

Türkiye ile Galler arasındaki en gollü karşılaşma, 20 Ağustos 1997'de oynandı. Ali Sami Yen Stadı'nda teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sahaya çıkan ay-yıldızlı ekip, ilk yarısı 3-3 sona eren karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 6-4 kazandı. Karşılaşma, iki takım arasındaki en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.

SON 2 MAÇTA KAYBETMEDİK

Türkiye rakibiyle oynadığı son 2 karşılaşmayı kaybetmedi. Ay-yıldızlı ekip Galler ile 2028 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Türkiye, Samsun'da oynanan mücadeleyi Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazandı. Galler'de oynanan maç ise 1-1 sona erdi.

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Son Dakika Spor Montella tercihini yaptı! Galler-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çelikk: Montella Çöp Adamdır 10 12 Yanıtla
  • Levent Tasdelen: 8 taş dan alınabilecek tek oyuncu mertti bravo montella 3 7 Yanıtla
  • ferhat eser: boş bu montella 4 5 Yanıtla
  • fatih mazlum: Bu nasil 11 5 3 Yanıtla
  • Çelikk: Kalitesiz Maç Fransa İtalya Maçını İzlerim Daha İyi 2 0 Yanıtla
  • Serkan cakmak: Bu montella hani kovulmustu boş adam hoca felan degil birileri kimi istiyorsa onu oynatıyor 2 0 Yanıtla
  • Gursel kalen: Monetlla boş adam, oynadığı takımda 11’e giremeyen oyuncuyu neden 11 den oynadıyorsun. Arda yüzünde takım 10 kişi oynuyor. Yeri hoca şart. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Montella tercihini yaptı! Galler-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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