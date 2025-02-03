Elinde Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Michy Batshuayi gibi golcüleri bulunduran Galatasaray, hücum hattını İspanyol forvet Alvaro Morata ile güçlendirdi. 32 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılara imza atması, bu isimlerden birinin sonunu getirdi.
Alvaro Morata'nın transferinin ardından sarı-kırmızılılarda dikkat çeken bir Batshuayi gelişmesi yaşandı. DHA'nın haberine göre; Galatasaray, Michy Batshuayi ile yollarını ayırma kararı aldı. Belçikalı futbolcuyla yakın zamanda yolların ayrılmasının beklendiği belirtildi.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bittikten sonra sezon başında Galatasaray'a imza atan Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı formayı bu sezon sadece 5'i ilk 11 olmak üzere 30 maçta giydi. Batshuayi, bu karşılaşmalarda 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Belçikalı golcünün Cimbom ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki forvet, 2021-2022 sezonunda da Beşiktaş'ta kiralık olarak oynamıştı.
Son Dakika › Spor › Morata, imzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi - Son Dakika
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