Morutan, resmen Ankaragücü'nde! İşte bonservisi

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Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig ekibi Ankaragücü, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattı.

3 MİLYON EURO BONSERVİS, YÜZDE 50 PAY

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, şirketimize 3.000.000 euro tutarında transfer bedeli ile futbolcunun sonraki satışından elde edeceği gelirin %50'sini (3.000.000 eurodan az olmamak kaydıyla) ödeyecektir.

G.SARAY'IN GERİ TRANSFER ETME HAKKI VAR

MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 30 Haziran 2024 tarihine kadar ek 3.000.000 euro transfer bedeli ödemesi durumunda sonraki satışından elde ettiği transfer geliri karının %25'lik kısmını şirketimize ödeyecektir. Yapılan anlaşma gereği, kulübümüzün 3.000.000 euro transfer bedeli tutarı ile futbolcuyu şarta bağlı geri transfer etme hakkı bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Başkent temsilcisi, oyuncuyu bonservisiyle transfer etti. Ankaragücü, Rumen oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.