Morutan, resmen Ankaragücü'nde! İşte bonservisi - Son Dakika

Morutan, resmen Ankaragücü'nde! İşte bonservisi

Son Güncelleme: 20.08.2023 22:20

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Olimpiu Morutan'ı 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Başkent ekibi, Rumen futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig ekibi Ankaragücü, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattı.

3 MİLYON EURO BONSERVİS, YÜZDE 50 PAY

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, şirketimize 3.000.000 euro tutarında transfer bedeli ile futbolcunun sonraki satışından elde edeceği gelirin %50'sini (3.000.000 eurodan az olmamak kaydıyla) ödeyecektir.

G.SARAY'IN GERİ TRANSFER ETME HAKKI VAR

MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 30 Haziran 2024 tarihine kadar ek 3.000.000 euro transfer bedeli ödemesi durumunda sonraki satışından elde ettiği transfer geliri karının %25'lik kısmını şirketimize ödeyecektir. Yapılan anlaşma gereği, kulübümüzün 3.000.000 euro transfer bedeli tutarı ile futbolcuyu şarta bağlı geri transfer etme hakkı bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Başkent temsilcisi, oyuncuyu bonservisiyle transfer etti. Ankaragücü, Rumen oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Morutan, resmen Ankaragücü'nde! İşte bonservisi

Galatasaray, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Morutan, resmen Ankaragücü'nde! İşte bonservisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Morutan, resmen Ankaragücü'nde! İşte bonservisi - Son Dakika
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