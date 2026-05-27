Mosturoğlu: Maddi Gerçek Ortaya Çıkacak

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Futbol A Takımı'na 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada alınan "kanun yararına bozma" kararına ilişkin "maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inançlarının güçlendiğini" ifade etti.

Mosturoğlu, açıklamasında "Futbol takımımıza yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili 'kanun yararına bozma' kararı verildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. KYOK (Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar) kararının kaldırılmasının önünü açan bu karar ile maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inancımız güçlenmiştir." ifadelerini kullandı.