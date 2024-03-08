Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2024 sezonu, 10 Mart Pazar günü Katar Grand Prix'si ile başlayacak.
Katar'ın Lusail şehriyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometre uzunluğundaki pistte 22 tur üzerinden yapılacak yarış, TSİ 20.00'de start alacak.
Toplam 21 yarışın düzenleneceği organizasyonda Kazakistan, bu yıl ilk kez bir MotoGP yarışına ev sahipliği yapacak,
2024 sezonu, 17 Kasım'da İspanya'da koşulacak Valencia Grand Prix'siyle sona erecek.
Ducati Lenovo'nun 27 yaşındaki İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, son iki sezonda şampiyonluk ipini göğüslemişti.
MotoGP'de 2024 sezonunun takvimi şöyle:
10 Mart: Katar Grand Prix
24 Mart: Portekiz Grand Prix
14 Nisan: ABD Grand Prix
28 Nisan: İspanya Grand Prix
12 Mayıs: Fransa Grand Prix
26 Mayıs: Katalonya Grand Prix
2 Haziran: İtalya Grand Prix
16 Haziran: Kazakistan Grand Prix
30 Haziran: Hollanda Grand Prix
7 Temmuz: Almanya Grand Prix
4 Ağustos: Büyük Britanya Grand Prix
18 Ağustos: Avusturya Grand Prix
8 Eylül: San Marino Grand Prix
22 Eylül: Hindistan Grand Prix
29 Eylül: Endonezya Grand Prix
20 Ekim: Avustralya Grand Prix
27 Ekim: Tayland Grand Prix
3 Kasım: Malezya Grand Prix
17 Kasım: Valencia Grand Prix
Son Dakika › Spor › MotoGP 2024 Sezonu Katar Grand Prix'si ile Başlıyor - Son Dakika
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, ligde karşılaşacakları Ankaragücü maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, rakiplerine karşı iyi bir şekilde hazırlanmaları gerektiğini belirtti. Gisdol, yüksek tempoda ve yüksek performansla oynayarak iyi bir sonuç alacaklarını düşündüklerini ifade etti. Ayrıca, taraftarlara teşekkür ederek, onları maçta tribünde görmek istediklerini söyledi.
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