MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Katar Grand Prix'sinde Jorge Martin birinci oldu - Son Dakika
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Katar Grand Prix'sinde Jorge Martin birinci oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ilk etabı olan Katar Grand Prix'sinde Prima Pramac ekibinin İspanyol pilotu Jorge Martin, sprint yarışını kazandı. Martin'i Güney Afrikalı Brad Binder ve İspanyol Aleix Espargaro takip etti. Yarışın tamamı ise yarın saat 20.00'de koşulacak.

09.03.2024 20:09
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ilk etabı Katar Grand Prix'sinde sprint yarışını, Prima Pramac ekibinin İspanyol pilotu Jorge Martin kazandı.

Katar'ın Lusail şehriyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometre uzunluğundaki pistte 11 tur üzerinden yapılan sprint yarışında 20.41.287'lik derece elde eden Martin, birinci sırayı aldı.

Bitiş çizgisini Martin'den 0.548 saniye sonra geçen Güney Afrikalı Brad Binder (Red Bull KTM) ikinci, liderin 0.729 saniye arkasında İspanyol Aleix Espargaro (Aprilia) ise üçüncü oldu.

Yarış, yarın saat 20.00'de 22 tur üzerinden koşulacak.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 12 puan

2. Brad Binder (Güney Afrika): 9

3. Aleix Espargaro (İspanya): 7

4. Francesco Bagnaia (İtalya): 6

5. Marc Marquez (İspanya): 5

Kaynak: AA

Aleix Espargaro, Katar, Spor, Güncel, Son Dakika

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