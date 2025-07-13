Motokros Şampiyonası Balıkesir'de Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika
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Motokros Şampiyonası Balıkesir'de Coşkuyla Tamamlandı

13.07.2025 15:15
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Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapıldı.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlendi.

Şakir Şenkalaycı MX Parkuru, 133 sporcunun katıldığı Türkiye Motokros Şampiyonası'na sahipliği yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gönen Belediyesinin destekleriyle Şakir Şenkalaycı Motosiklet Spor Kulübü (SS100) tarafından düzenlenen şampiyona, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirildi.

Motokros ve adrenalin tutkunları sıcak havaya rağmen iki gün süren yarışları ilgiyle izledi.

Her yaştan sporcular, MX, MX1, MX2, MX125, senior, veteran, kadınlar, 50 mini, 50cc, E-50, 65 cc ve 85 cc olmak üzere farklı kategorilerde kıyasıya mücadele ederek ödül kürsüsüne çıktı.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Yardımcısı Ogün Baysan, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen Emniyet Müdürü Aydın Zeybek tarafından sporculara kupaları takdim edildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Yardımcısı Ogün Baysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışçıların Gönen parkurunu çok sevdiğini söyledi.

Yarışların kazasız sona erdiğini belirten Baysan, "Çok güzel geçti, şampiyonlarını belirleyen takımlar oldu. Bundan sonra da inşallah başkanımızdan söz aldık. Parkuru daha da iyileştirerek başka yere taşıyacağız. Federasyonumuzun aktiviteleri burada artarak devam edecek." diye konuştu.

Milli sporcu Şakir Şenkalaycı ise şampiyonaya destek veren herkese teşekkür etti.

Şenkalaycı, seyir zevki güzel müthiş bir organizasyona imza attıklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışlarında dereceye giren sporcular şöyle:

MX1 Sınıfı: 1. Mustafa Çetin, 2. Beytullah Gurur, 3. Celil Adıberi

MX2 Sınıfı 1. Ata Yağız Kuzu, 2. Mehmet Yiğit Kara, 3. Burak Arlı

MX125 Sınıfı: 1. Efe Okur, 2. Hasan Hüseyin Baş, 3. Mehmet Emin Hıd

MX Sınıfı: 1. Alexandr Kurashev, 2. Batuhan Demiryol, 3. Eray Esentürk

65 CC Sınıfı: 1. Aslan Osmanpaşaoğlu, 2. Yağız Kaya, 3. Cem Haliloğlu

85 CC Sınıfı: 1. Berat Destan Şenkalaycı, 2. Berkay Sarı, 3. Uluç Taşöz

Elektrik Mini Sınıf: 1. Ömer Kudu, 2. Yusuf Başterzi, 3. Mercan Akaçık

50 CC Sınıf: 1. Alparslan Kelsoy, 2. Yiğit Alp Karabatak, 3. Efe Doğan

50 Mini: 1. Kaan Şişman, 2. Poyraz Kalender, 3. Göktürk Tezcan

Kadınlar: 1. Selen Tınaz, 2. Irmak Yıldırım, 3. Ecem Çelik

Seniör Sınıfı: 1. Şakir Şenkalaycı, 2. Cüneyt Öztürk, 3. Volkan Özgür

Veteran Sınıfı: 1. Fehmi Teker, 2. İzzet Sezgin, 3. Mustafa Doğanay

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Motokros Şampiyonası Balıkesir'de Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika

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