Motokros Şampiyonası yine LIQUI MOLY sponsorluğunda yapılacak - Son Dakika
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Motokros Şampiyonası yine LIQUI MOLY sponsorluğunda yapılacak

29.03.2022 10:44
Motokros Şampiyonası yine LIQUI MOLY sponsorluğunda yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası, bu yıl da LIQUI MOLY isim sponsorluğunda yapılacak.

Türkiye Motokros Şampiyonası, bu yıl da LIQUI MOLY isim sponsorluğunda yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre dünya genelinde motor sporlarına büyük destek veren LIQUI MOLY, 2022 yılında Türkiye Motokros Şampiyonası'nın isim sponsorluğuna devam edecek.

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası bu sezon 6 ayaktan oluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Bekir Yunus Uçar, "Motor sporlarının en dinamik branşı motokrosa geleceğin sporcularının yarışına yatırıma devam ediyoruz. LIQUI MOLY, yarış ve motosiklet sektöründe çok önemli global bir marka. Milyonlarca takipçisi olan Formula1 ve MotoGP sponsorluklarının yanına Türkiye Şampiyonası'nı eklemeleri ülkemizin motosikletteki gücünün, yeni nesil dünya şampiyonu adaylarının göstergesi." ifadelerini kullandı.

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Motosiklet, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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