Mourinho: '2-0 Bıçak Darbesi Gibi Oldu'

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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ilk yarıda golü yedikten sonra iyi oynadıklarını söyleyerek "1-0 zaten adil bir sonuç değildi, 2-0 göğsümüze bıçak darbesi gibi oldu." dedi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Mourinho, sözlerine futbolcuları Samet Akaydin'e gösterilen tepkiyle ilgili konuşarak başladı.

Samet'in maçın hemen başında yaptığı hatadan sonra topu ayağına her aldığında güçlü bir tepkinin ortaya çıktığını anlatan Portekizli çalıştırıcı, "Takım ilk yarıda iyi bir oyun sergiledi. Samet'e gösterilen tepkinin takımı etkilediğini düşünmüyorum. İlk yarıda golü yedikten sonra iyi oynadık. Pozisyonlar ürettik. 1-0 zaten adil bir sonuç değildi, 2-0 ise göğsümüze gelen bıçak darbesi gibi oldu. Ama tepkilerin takımı etkilediğini düşünmüyorum. Bu tepkiler elbette üzücü. Çünkü Samet bizden birisi. Ama ben taraftarların yaptığını eleştirmem çünkü onlar bu kulübün kendisidir. Hatayı da Samet yapmadı, biz yaptık." diye konuştu.

Tribünlerin gösterdiği tepkilerin sonuçlarla ilgili olduğunu ve futbolda en önemli şeyin sonuç olduğunu dile getiren Jose Mourinho, şöyle devam etti:

"Her zaman kazandığınız bir dönemde sonuçlar çok önemli değil gibi görülebilir. Ama böyle 2 mağlubiyet alınca sonuçların önemli olduğunu görüyorsunuz. Ben de buna katılıyorum. 2 önemli maçta kötü sonuçlar aldık. Bazen daha zor durumlarda bile böyle atmosferler olmuyor. Ben bu kültürü değiştirmeye çalışmayacağım. Biz çalışmaya devam edeceğiz. İyi bir atmosferde olduğunuz zaman bu daha kolay oluyor. Bir sonraki oynayacağımız maç içeride olacak. Bizler, taraftarımızın bizi desteklemesini sağlamalıyız. Kazanabileceğimize inandıkları ana kadar bizi desteklediler. 10 kişi kaldıktan sonra işler zorlaştı. Çift santrfora döndük, iyi bir rakibe karşı oynadık. Taraftarlar üzgün ama bizden daha üzgün değiller. Bizler üzgün olabiliriz ama dengeli olmamız gerekiyor. Pazar günü yeni bir maç daha var ve sakin kalmamız gerekiyor."

"Bilbao hiç anlamadığı anda 1-0 öne geçti"

Kadrodaki sakatlıkların takımı olumsuz etkilediğini söyleyen Mourinho, İrfan Can Kahveci'nin uzun süredir tam anlamıyla takıma dahil olamadığını aktardı.

Oyun kurabilen stoperlerle oynamayı sevdiğini ve bu sebeple Becao yerine Samet'i tercih ettiğini anlatan Mourinho, şöyle konuştu:

"Becao bu anlamda daha farklı bir stoper. Ben oyuncularımdan mutluyum. Ben oyuncularımı otobüsün altına atamam. 'Daha iyi oyuncular istiyorum.' dememi beklemeyin. Jayden'ın, Kostic'in, Oğuz Aydın'ın bu maçta olmasını isterdim. Ne kadar zor durumda olduğumuzu görüyorsunuz. Kulübede orta saha oyuncusu yoktu. Mert Hakan 2 maç oynadı, sonrasında kendisini oynatamadık. Ben birkaç kelime Türkçe biliyorum. Bilmiyorum kulüp size yeterli bilgiyi veriyor mu? Keşke bütün oyuncularım olsaydı. Lyon maçında Mert Müldür cezalı olacak. Sol bekte kim oynayacak, belki televizyondaki yorumcular bu konuda yardımcı olur. Tur atladıktan sonra listeyi değiştirme şansımız olacak. Jayden'ı listeden çıkarıp Kostic'i yazabileceğiz, Oğuz Aydın listeye girecek. İkinci yarıda daha güçlü olacağız. Biz tur atlayacağız. Belki tur atladıktan sonra yeniden Billbao'yla eşleşebiliriz."

Mourinho, Athletic Bilbao karşısında sadece isabetli bir şut atmaları hakkında şunları kaydetti:

"Bazen kaleyi bulan şutlar maçı yansıtmazlar. Benim yarım şans dediğim pozisyonlar bazen nettir. O tarz pozisyonlar istatistiklerde sayılmaz, tıpkı Tadic'in En-Nesyri'ye verdiği pas gibi. Bugün gol atabilmek için yeterli şansları ürettik. Hatta baskı altında Bilbao savunma oyuncusu kendi kalesine golü atıyordu. Ben de kulübede 'Aynı durum bize olsaydı, biz bunu kendi kalemize atardık.' dedim. Bugün Bilbao hiç anlamadığı anda 1-0 öne geçti. Sonra yine anlamadıkları anda 2-0 oldu. Biz bugün topa daha fazla sahip olduk. Önümüzdeki lig maçında Fred, Kostic ve Oğuz Aydın dönecek. Djiku cezalı. Samet'i korumam gerekiyor, bu sebeple onu oynatmayacağım. İç sahada oynayacağımız maçta Samet'i korumalıyım, takımı korumalıyım ve atmosferi korumalıyım. Yani bugüne göre birçok farklı isim sahada olacak. Başakşehir'i de iyi biliyorum. Bugün uyuyabilirsem yarın, eğer uyuyamazsam bu akşamdan bir sonraki maçı düşünmeye başlayacağım."