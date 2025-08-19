Mourinho: Benfica'ya Karşı Her Şeyi Vereceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica'ya karşı oynayacakları 2 eleme maçında her şeyi vereceklerini belirterek, "İki maçın sonunda lig aşamasına kalmayı hedefliyoruz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın saat 22.00'de Portekiz temsilcisi Benfica ile sahasında karşılaşacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho, basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk olarak tur şansını değerlendiren Mourinho, "Önemli olan Benfica'nın favori olduğunu söylemek istemiyorum. Bu sadece maçtaki düşünce. Çünkü Benfica'nın kapasitesini, kalitesini biliyorum. 2. maçtaki evindeki oyunu, bunun gibi birçok faktör var. Bu faktörler Benfica'yı önde tutuyor olabilir. Rakibimize saygı duyduğumuzdan ötürü favori diyemiyorum. İki maçta her şeyimizi vereceğiz. İki maç sonunda lig aşamasına kalmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Taraftarlarımızın futbolcularla birlikte maça girmeleri gerekiyor"

Feyenoord karşısındaki taraftarların sonuçta etkisinin olduğunun hatırlatılması üzerine Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli taraftarlara şu mesajı verdi:

"Taraftarlarımızın tecrübesi var. Feyenoord maçında da öyle oldu. Bize çok yardımcı oldular ve hedefimize ulaştık. Benfica'yı negatif olarak etkileyemeyebiliriz. Bu atmosferde oynamaya alışıklar. Ama kendi oyuncularımızı pozitif şekilde etkileyebilirler. 1-0 kaybediyorduk taraftarının gücünü hissettik ve 4-1 öne geçtik. Yarın ilk maç. Karar maçı. Futbolcularımızla birlikte maça girmeleri gerekiyor. Çünkü Feyenoord maçında çok yardımcı oldular."

"Şampiyonlar Ligi'nde olmak pozitif şeyler katacak"

Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hakkında düşünceleriyle ilgili, "Dürüst olmak gerekirse Türkiye ligi ile Şampiyonlar Ligi'nin bir bağlantısı yok. Şampiyonlar liginde olmak bize çok pozitif şeyler katacak. Özellikle ekonomik anlamda, marka anlamında en iyi takımlara karşı oynamak çok önemli. 8 tane rakip olacak bu formatta. Dolayısıyla çok pozitif Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Avrupa Ligi'nde oynamak ise kazanma ihtimali daha yüksek. Avrupa Ligi'nde kendimizi en güçlü takımlar arasında görebilirdim. Türkiye ligi ile bağlantısını görmüyorum. En büyük zorluk Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynuyorsunuz ve ligde pazar oynuyorsunuz bu çok büyük zorluk" diye konuştu.

"Nice'e karşı oynamayı tercih ederdim"

Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için daha iyi nelerin yapılması gerektiğiyle ilgili soruya 62 yaşındaki teknik adam, "Benfica, Feyenoord'dan çok daha güçlü. Biz Feyenoord'u elediğimiz zaman 'Benfica çok mutlu değil' dedim. Belki de onlar Feyenoord'un bizden daha iyi olduğunu düşünüyorlardır. Belki de mutlulardır. Ben Fenerbahçe antrenörü olarak Nice'e karşı oynamayı tercih ederdim. Çünkü Benfica, Nice'den daha güçlü. Şu an daha iyi oynamamız gerekiyor. ve basit bir denklem, Benfica güçlü, güçlü oyuncuları var. İyi bir antrenörleri var. İyi bir kamp geçirdiler. Gol yemiyorlar. İyi yedekleri var. Çok fazla çözümleri var. ve Şampiyonlar Ligi ekibi. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşılacak bir ekip, elemelerde değil. Eğer Benfica'ya karşı 4 gol yersek, 5 gol atamayız. O yüzden çok daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor" yanıtını verdi.

"Mert Müldür oynayabilecek durumda"

Sakatlığı bulunan Mert Müldür'ün sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Mourinho, "Mert Müldür oynayabilir. İdman yaptı. İyi hissetti. Bugün bir idmanımız daha var. Karar vereceğiz. Oynayabilecek durumda. Bütün oyuncularımız çok önemli. İlk 11'den iyi oynayamayan bir oyuncu olacaksa, yedek oyuncularımız da olacak. Önemli olan takım oyunu" dedi.

"Kerem'i Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem"

Transfer gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu hakkında fikri sorulan Mourinho, taktiksel bir eleme mi olacak sorusunu ise, "Kerem Aktürkoğlu, Benfica için oynayacak. Benim için Kerem konusunu düşünmek. Kerem'i Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem. Çünkü benficanın oyuncusu. Bize karşı oynayabilir. Futbol taktik oyunu. Ben veya Bruno bir şeyler yapacağız. Belkide alışık olmadığımız şeyler de yapabiliriz. Benfica'nın çok sürpriz şeyler yapacağını düşünmüyorum. Bizim de çok farklı şeyler yapmama ihtimalimiz var. O yüzden tahmin edilebilir bir eleme olmayabilir. Çok fazla sonucu etkileyen faktörler olacak. Maçlardan önce yaptığımız çalışmalara inanıyorum. Bu çalışmaların önemli olduğuna inanıyorum. Bu maçı Benfica'ya karşı oynamayı çok istiyorum" diyerek cevapladı.

"Benfica'ya karşı ikinci maçı evimde istiyordum"

Eşleşmenin ilk ayağından Kadıköy'de olacak olması üzerine sarı-lacivertlilerin teknik patronu, "İstediğim bugün bana yardımcı olmayacak. Ben Nice'i istiyordum, Benfica geldi. İkinci maçı evimde istiyordum. Gerçeklik ilk maçı evimizde oynayacağımız.

Yarın her şey burada bitmiş olmayacak. Feyenoord maçına göre fark oluşturuyor. Bruno nasıl düşünüyor bilmiyorum. Bu maçı 2. maç olmayacak gibi oynamak istiyorum. Bu maçı kazanmak istiyorum. Eğer kaybedersek hayat devam ediyor. Lizbon'a gideceğiz ve mücadele edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

"Benfica'ya karşı üstünlüğüm avantaj değil"

Teknik direktörlük kariyerinde Portekiz ekibine karşı üstünlüğü ile ilgili Mourinho, "Daima kazanıyordum. Çünkü çok daha iyi takımlarda çalışıyordum. Porto ile güçlü kadrom vardı. Leiria o dönemde Benfica'dan daha iyiydi. Bugün Benfica çok güçlü takım. Şampiyonlar Ligi takımı. Kadrosu iyi. Çok fazla kaliteli oyuncuları var. Bence sadece basın bu tarz şeyleri hatırlıyor. Eski sonuçlarla ilgilenmiyorum. Benim takımlarım Benfica'ya karşı her zaman daha güçlüydü. Bu tamamen tesadüf, avantaj görmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bence Nice'i elerdik"

"Ben Nice'e karşı oynamak isterdim" açıklamasını yapan Mourinho, sözlerine şöyle devam etti:

"Tek sebebi Benfica'nın daha iyi olması. Geri kalan her şey dışında Lizbon'a gitmeyi tercih ederdim. Tek motivasyon Benfica, Nice'e karşı daha güçlü. Bence Nice'i elerdik. Bu elemeyi nice e karşı oynasak biz Şampiyonlar Ligi'ndeydik. Ben biraz daha çok çalışıyorum. Birçok kez de çalışmanın karşılığını alıyorum." - İSTANBUL