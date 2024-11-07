Mourinho'dan AZ Alkmaar Maçında 3 Değişiklik

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UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Trabzonspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Portekizli çalıştırıcı, AZ Stadı'nda oynanan müsabakada, Trabzonspor maçında ilk 11'de şans verdiği isimlerden En-Nesyri ve Szymanski'yi yedek başlattı.

Bu futbolcuların yerine orta sahada İsmail Yüksek, hücum hattında da Edin Dzeko'yu sahaya süren Mourinho, bir diğer değişikliği ise zorunluluktan yaptı.

Trabzonspor karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Djiku'nun yerine Rodrigo Becao, AZ Alkmaar karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

61 yaşındaki teknik adam, AZ Alkmaar müsabakasında kalede Livakovic'e formayı verirken savunma dörtlüsünü Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü ve Mert Müldür ile kurdu.

Orta sahada Fred, İsmail Yüksek ve Amrabat'ı sahaya süren Mourinho, bu isimlerin önünde Saint-Maximin ve Dusan Tadic'i ilk 11'de oynatırken, forvette de Dzeko'ya şans tanıdı.

Jose Mourinho tribünde

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasında tribünde yer aldı.

Manchester United karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Portekizli teknik adam kulübedeki yerini alamadı.

Dün gerçekleştirilen basın toplantısına da Jose Mourinho'nun yerine yardımcı antrenör Zeki Murat Göle katılmıştı.

En-Nesyri 3 maç sonra kulübede

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, 3 maç sonra yedek kaldı.

Manchester United, Sipay Bodrum FK ve Trabzonspor karşılaşmalarında teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü futbolcu, AZ Alkmaar karşılaşmasına kulübede başladı.

Manchester United ve Sipay Bodrum FK maçlarında gol atan Faslı futbolcu, Trabzonspor müsabakasında ise Fred'in golünde asisti yapan isim olmuştu.

Teknik direktör Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında takımını tek forvetli sistemle sahaya sürerken, hücumdaki tercihini ise Edin Dzeko'dan yana kullandı.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, AZ Alkmaar karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde daha önce yaşadıkları sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Trabzonspor deplasmanından sakat dönen İrfan Can Kahveci ve Djiku kadroda yer almadı.

Fenerbahçe tribünlerinden Filistin'e destek

Karşılaşma öncesinde İspanya'nın Valensiya kentinde yaşanan sel felaketi sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Fenerbahçe tribünleri, saygı duruşunun ardından Filistin'e destek veren tezahüratta bulundu.

Hollandalı taraftarlar, sarı-lacivertli tribünlere tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Alkmaar deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Karşılaşma öncesinde Alkmaar şehir merkezindeki buluşma noktasında bir araya gelen sarı-lacivertliler ardından toplu halde stadyuma hareket etti.

Kendilerine ayrılan tribünün tamamını dolduran Fenerbahçeliler, sarı-lacivertli futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığı andan itibaren tezahüratlarına başladı.

Fenerbahçeli futbolcular, tribüne tek tek giderek taraftarları alkışladı.

Becao-Çağlar ikilisi dördüncü kez birlikte başladı

Fenerbahçe'de Djiku'nun sakatlığı nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho, savunmada Becao-Çağlar Söyüncü ikilisini ilk 11'de sahaya sürdü.

İki futbolcu, bu sezon dördüncü kez birlikte sahaya çıktı.

Fenerbahçe; Becao-Çağlar ikilisinin bu sezon ilk 11'de başladığı mücadelelerde Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken, Kasımpaşa'yı rakip sahada 2-0, Belçika temsilcisi Union Saint- Gilloise'u ise evinde 2-1 mağlup etti.