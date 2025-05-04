Mourinho'dan Beşiktaş Derbisine 4 Değişiklik - Son Dakika
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Mourinho'dan Beşiktaş Derbisine 4 Değişiklik

Mourinho\'dan Beşiktaş Derbisine 4 Değişiklik

Fenerbahçe, Gaziantep maçında yaptığı 4 değişiklikle Beşiktaş derbisine hazırlandı.

04.05.2025 19:28
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynanan Gaziantep FK maçı 11'ine göre Beşiktaş derbisine 4 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Gaziantep FK maçı 11'ine göre bu maçta 4 değişikliğe gitti. Sarı kart cezalısı Filip Kostic'in dışında Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko'nun yerine Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri'ye görev verdi.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Sebastian Szymanski, Fred, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Burak Kapacak, Levent Mercan, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ise yedek bekledi.

İsmail Yüksek ligde üst üste 2. kez 11'de

Sezon başında takımın değişmez ismi olan ancak daha sonra yedek kulübesinde yer alan İsmail Yüksek, üst üste 2 lig maçında 11'de sahaya çıktı. Sofyan Amrabat'ın yokluğunda Jose Mourinho, derbide de Yüksek'i 11'de tercih etti. İsmail, bu sezon 11. kez 11'de yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde 6 eksik

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Rodrigo Becao'nun tedavisi sürüyor. Tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu nedeniyle hastanede yatan Mert Hakan Yandaş, hafta boyunca bireysel çalışmalar yapan Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Jayden Oosterwolde teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı. Sırp futbolcu Filip Kostic ise sarı kart cezası kadroda yok.

Kadıköy kapalı gişe

Bu sezon iç sahada dolu tribünlere oynayan Fenerbahçe'de, taraftarlar derbiye de yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaş maçının biletleri kısa sürede tükenirken sarı-lacivertli taraftarlar bugün erken saatlerde stat çevresine geldi. Karşılaşmanın başlamasına yakın tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar ısınma esnasında tezahüratlarıyla takıma destek verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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