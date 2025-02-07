Mourinho'dan Çocuklara Moral Ziyareti - Son Dakika
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Spor

Mourinho'dan Çocuklara Moral Ziyareti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hastanede tedavi gören çocuklara moral ziyaretinde bulundu.

07.02.2025 17:16
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Acıbadem Altunizade Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocuklara moral ziyaretinde bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlamlı buluşmada Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Eren Dişli de hazır bulunurken Mourinho, ziyaret öncesinde hastanenin Direktör Yardımcısı Zeynep Aydınlar Eröğüt'ün yanı sıra Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Hekimi Prof. Dr. Cengiz Canpolat ile bir araya geldi. Mourinho, ziyarette çocuklarla ilgilenerek fotoğraf çektirdi.

Portekizli teknik adam, çocuklarla sohbet ederken kendilerine ve ailelerine de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çocuklara özel hediyeler veren sarı-lacivertli çalıştırıcı, imzaladığı Fenerbahçe formalarını da verdi.

Etkinlikte tüm arkadaşlarıyla birlikte doğum günü kutlanan Yusuf ise Jose Mourinho'ya annesi ile birlikte ördükleri atkıyı hediye etti.

Tecrübeli teknik adama atkı ören Yusuf, Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci için ördüğü atkıları da Fenerbahçe Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler aracılığıyla oyunculara gönderdi. İki oyuncu, daha sonra Yusuf'u arayarak teşekkür etti.

Öte yandan ziyarette yer alan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın sevilen maskotu Yellow da yoğun ilgi gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mourinho'dan Çocuklara Moral Ziyareti - Son Dakika

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