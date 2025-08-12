Mourinho'dan Feyenoord Maçına 2 Değişiklik - Son Dakika
Mourinho'dan Feyenoord Maçına 2 Değişiklik

12.08.2025 20:11
Fenerbahçe, Feyenoord karşısında Mourinho yönetiminde 11'de 2 değişiklik yaptı, yeni transferler şans buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ilk maça göre 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta 11'de oynattığı İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı yedek soyundurdu.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise yeni transferler Nelson Semedo ile Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi.

Feyenoord karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendiren Mourinho, savunma üçlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Kanatlarda Nelson Semedo ile Archie Brown'u oynatan deneyimli teknik adam, orta alanı ise Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues'e emanet etti. Santrforun arkasında Sebastian Szymanski'ye şans veren Mourinho, gol yollarında Jhon Duran ile Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.

Mourinho 3-4-1-2 ile sahada

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord karşısında formasyon değişikliğine gitti.

Deneyimli teknik adam, ilk maçta 3-4-3 ile sahada yer alan ekibini, rövanşta 3-4-1-2 sistemiyle sahaya sürdü.

Mourinho, golcüleri Jhon Duran ile Youssef En-Nesyri'yi birlikte görevlendirdi.

Talisca ve İsmail döndü

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Anderson Talisca ile İsmail Yüksek, kadroda yer aldı.

İlk maçta sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmayan iki oyuncu da karşılaşmaya yedekler arasında başladı.

Duran ve Semedo ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Jhon Duran ile Nelson Semedo, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de görevlendirildi.

İlk resmi maçlarına Feyenoord deplasmanında sonradan oyuna girerek çıkan iki yeni transfer, rövanşa ise 11'de başladı.

Öte yandan bu iki oyuncu ile Archie Brown, sarı-lacivertli taraftarların önünde ilk kez sahaya çıktı.

Kadıköy kapalı gişe

Fenerbahçeli taraftalar, Feyenoord maçında stadın tamamını doldurdu.

Yeni sezonun Kadıköy'deki ilk resmi maçına oldukça ilgi gösteren taraftarlar, karşılaşma öncesinde de takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

Futbolculardan yangın ve deprem mesajı

Fenerbahçeli oyuncular, Feyenoord maçında ülkemizde yaşanan orman yangınları ve Balıkesir Sındırgı merkezli depremi unutmadı.

Sarı-lacivertli oyuncular, ısınmaya üzerlerinde "Geçmiş olsun Türkiye" yazılı tişörtlerle çıktı.

Duygu Özdin unutulmadı

Fenerbahçe Kulübü, kanserden hayatını kaybeden Duygu Özdin'i unutmadı.

Hayata gözlerini yummadan önce sosyal medya hesabından "Ben de kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?" ifadesini paylaşan Özdin için 1907 adet balon uçuruldu. Balonları gökyüzüne kaptan Mert Hakan Yandaş bıraktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, balonlar uçurulurken, "Duygu ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratında bulundu.

Dış basından maça yoğun ilgi

Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanan karşılaşmaya basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Basın tribünün tamamı dolarken, yaklaşık 35 kişilik yabancı basın mensubu da karşılaşmayı yerinde takip etti.

Filistin'e destek

Fenerbahçeli taraftarlar, Filistin'i unutmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Maraton üst tribününde 2 tane Filistin bayrağını açarak Filistin'e destek oldu.

Kaynak: AA

