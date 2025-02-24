Mourinho'dan Galatasaray Derbisi Yorumu - Son Dakika
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Mourinho'dan Galatasaray Derbisi Yorumu

Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin iyi bir maç olduğunu ve hakemin başarısını vurguladı.

24.02.2025 23:47
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin iyi maç olduğunu ve tek sorumlunun Sloven hakem Slavko Vincic'in performansı olduğunu belirterek, "Hakem iyi maç yönetti. Duygu anlamında, pozitif futbol anlamında iyi maç oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Bu sezon oynanan 3 derbinin sonuçları hatırlatılması ve 'derbi galibiyeti almadan şampiyon olabileceğinize inanıyor musunuz?' soruna Mourinho, "Evet. Bence mümkün" yanıtını verdi.

Hakem Slavko Vincic'in yönetimi hakkında konuşan Mourinho, "Bence bugünkü maçın iyi olma sebebinin tek sorumlusu hakemdi. İki taraf açısından takımlar iyi mücadele verdi. İyi maçın sorumlusu hakemdi. Amaçları daha 20. saniyede ilk yaptıkları şey 18 yaşındaki oyuncuya sarı kart aldırmaktı. Bu tarz yer altı stratejileri konusunda çok güçlüler. Türk hakem olsa Yusuf sarı kart görürdü. Benim de çıkarmam gerekirdi. Hakemin performansı üst seviyedeydi. Çok çekişmeli bir maç oldu futbol anlamında güzel bir maç olmadı belki ama iyi mücadele vardı. Lehimize bir penaltı olabilecek pozisyon var. El miydi, değil miydi? İzlemek istemiyorum çünkü hakem iyi maç yönetti. Maçı izleyenler büyük ve iyi bir maç izlediler. Maçtan sonra hakem odasına gittim 4. hakem de oradaydı. 'Buraya geldiğiniz için, bu maçı yönettiğiniz için teşekkür ederim' dedim. 'Siz olsaydınız felaket olurdu' dedim. Siz derken Türk hakemlerinden bahsettim. Lehimize bir penaltı olabilecek pozisyon var. El miydi, değil miydi? İzlemek istemiyorum çünkü hakem iyi maç yönetti. Çok büyük iyi maç oldu. Duygu anlamında, pozitif futbol anlamında iyi maç oldu.

"Bugün bizler kazanmaya çalıştık"

Galatasaray'ın ikili averajdaki üstünlüğü ile ilgili gelen soruya Mourinho şunları söyledi:

"Bugün berabere kaldık. Bugünün gerçeği bu. Bizler kazanmaya çalıştık, onlar beraberlik istediler. 6 puanlık fark var ama önümüzde oynayacağımız 12 maç var. Ocak ayının başında olduğu gibi tekrar maç kazanma potansiyelimiz var. Onların da büyük oyuncuları var. Çok iyi bir takım değiller ama iyi ve büyük oyuncuları var. Bazıları daha önceden tanıştığım oyuncular. Onlar başka bir şeye dönüştüler. Eğer çok iyiyseler o zaman her maç yabancı hakem isterler. Yabancı hakem olduğunda ne olduğunu gördük. UEFA turnuvalarında eve dönüş. Bize karşı evlerinde kaleyi bulan tek bir şut. Biz çok iyiyiz, biz şampiyon takımız; eğer bunu göstermek istiyorlarsa, bunun bir örneği olmak istiyorlarsa o zaman her maç yabancı hakem isterler."

"Yusuf, çok büyük karakter"

Derbide 11'de başlayan genç oyuncu Yusuf Akçiçek'in performansıyla ilgili ise Portekizli teknik adam, "Performansı sebebiyle teşekkür etmem gerekiyor. Eğer bugün kötü oynasaydı sizler beni öldürürdünüz. Bu işlerin nasıl işlediğini çok iyi biliyorum. Bugün beni kurtardı, kendisine güveniyorum. Kendisi kusursuz değil ama Varane ile kıyaslayamam. Bu yaştayken Şampiyonlar Ligi'nde oynatmıştım. Bugün hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğiniz pozisyonda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı. Çok büyük karakter. Türk hakem olsaydı 1. dakikada sarı kart verirdi ve 5. dakikada da değiştirmem gerekirdi. Biliyorum Montella (A Milli Takım Teknik Direktörü) mutludur. Montella'nın elinde çok fazla oyuncu var ama Yusuf'un performansından o da memnundur. Aynı zamanda kaleci de fena değil. Yapılan ortada tek elle tutabilecek öz güvene sahip. Dolayısıyla kendisi de geliyor. O genç oyuncu değil. Kaleci için harika bir yaşta. İyi bir iş çıkartıyor" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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