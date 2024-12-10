Mourinho\'dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt

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Fenerbahçe, UEFA Avruapa Ligi'nin 6. haftasında yarın İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, kritik maç öncesinde İspanya basınına konuştu. Portekizli çalıştırıcı eski takımı Real Madrid ile ilgili de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

REAL MADRID'E GERİ DÖNECEK Mİ?

Mourinho, "Real Madrid'e geri dönecek misiniz?" sorusunu yanıtladı. Athletic Bilbao maçı öncesi dış basına açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "İnsanlar Lamine Yamal'ı daha çok beğeniyor ama ben Nico Williams'ı destekliyorum. O harika bir oyuncu ve umarım Real Madrid'e gider. Ben çok büyük bir Real Madrid taraftarıyım. Real Madrid'e geri dönmek mi? Dünyanın en iyi teknik direktörüne sahipler. Dostum Ancelotti iyi gidiyor. Florentino Perez, şu ana kadar çok yanlış karar vermedi ve bundan sonra da hata yapacağını düşünmüyorum" dedi.

"BAŞKA TAKIM GÖREMİYORUM"

Portekizli teknik adam, "UEFA Avrupa Ligi'ni bu sene kim kazanabilir?" sorusuna ise "Athletic Bilbao, Tottenham ve Manchester United kazanabilir. Başka takım göremiyorum" ifadelerini kullandı.

"BILBAO'DA FİNAL OYNAMAK İSTERİM"

Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca, "Finalin Bilbao'da oynanacak olması taraftarlar ve kulüp için çok önemli olacaktır. Batıl inançlara kapılmadan şunu söyleyebilirim ki Athletic Bilbao ile burada final oynamak isterim ama bu bizim için zor bir görev" ifadelerini kullandı.