Mourinho\'dan Sivasspor galibiyeti sonrası çok konuşulacak itiraf

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, müsabakayla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

"LIVAKOVIC BİZİ KURTARDI"

"Maçın ilk 20-30 dakikasında Livakovic bizi kurtardı. Sonrasında oyunun kontrolünü aldık. İkinci yarıda da topa çok iyi sahip olduk. Rakibimizin attığı harika bir gol var. O golden sonra maçın duygusu değişti. Farkı artırabilirdik. Daha erken üçüncü golü bulabilirdik. Zor bir maçtı.

"SİVASSPOR KÜMEDE KALIR"

Fenerbahçe'nin gelecek yıl da bu stadyumda oynayacağını düşünüyorum çünkü Sivasspor'un kümede kalmak için puanlar alabileceğini düşünüyorum.

"EN-NESYRI BİRAZ GÜCÜNÜ KAYBETTİ"

Livakovic hakkında konuştum bir önceki açıklamamda. Talisca çok önemliydi. Bright, Skriniar gibi oyuncular vardı. En-Nesyri konusunda... Keyif almak için gol atıyordu. Penaltısız 26 gol attı. Zorlu bir dönemden geçti. Ramazanda biraz gücünü kaybetti ama tekrardan o gücünü kazanmaya başladı. Geri geldiğini gösterdi. Kalan 7 maçta da şüphesiz ona sahip olacağız."