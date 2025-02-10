Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler - Son Dakika
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Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler

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1907 ÜNİFEB Derneği'nin 2024 yılı için düzenlediği "Aydınlık Gelecek Ödülleri" töreninde ödüle layık görülen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türk futbolu için "Sevmediğim şeye karşı kavga ederim. Bu ülkede büyüyen çocukların kirli bir sporla büyümesini istemiyorum. Bununla savaşmanın tek yolu adil ve temiz şekilde yarışmamız" ifadelerini kullandı.

10.02.2025 23:05
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Fenerbahçeli üniversite öğrencilerinin oylarıyla katıldığı "Aydınlık Gelecek Ödülleri" sahiplerini buldu. Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılanFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, burada Türk futbolu hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla bir yenisini daha ekledi.

"TÜRKÇEYİ ÖĞRENEMEDİM"

Yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş'ın yanı sıratakım kaptanlarından Dusan Tadic ile amatör branşlardan sporcular katıldığı törende konuşan Mourinho, "4 farklı ülkede çalıştım ve her ülkede oranın dilini çok kolay öğrendim ama Türkiye'de öğrenemedim çünkü tercümanlarım çok iyi. Bu ödül benim için değil, ben bunu hak etmiyorum. Bu kulübümüz için çünkü çok büyük bir kulübümüz var. Harika inisiyatifler alıyor. Ben bunun yüzü oldum. O yüzden bu ödül kulübümüz için" diye konuştu.

TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇARPICI SÖZLER

21 farklı kategoride 2024 yılının ödüllerinin verildiği törende, "Çocuklar için Hayallerimiz bir" projesiyle 1907 ÜNİFEB yılın projesi ödülüne layık görülen Portekizli teknik adam, "Yeni bir ülkeye gittiğim zaman o ülkeyi kucaklamaya, öğrenmeye çalışırım. Ülkenin temeli çocuklardır. Bu projenin parçası olmaktan çok mutlu oldum. Bu ülkede yaşanan trajedi gerçekten ülkedeki her insanı etkiledi. Mevzu bahis çocuklar olunca herkesin kalbine daha derinden dokunuyor. Gittiğim ülkenin nasıl sevilmesi gerektiğini ve kültürünü anlamayı severim. Sevmediğim şeye karşı ise kavga ederim. Bu ülkede büyüyen çocukların kirli bir sporla büyümesini istemiyorum. Bununla savaşmanın tek yolu adil ve temiz şekilde yarışmamız" ifadelerini kullandı.

YARIDA KALAN GALATASARAY MAÇI İÇİN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Öte yandan Jose Mourinho, Türk futbolunun gündemine oturan ve Adana temsilcisinin sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Galatasaray- Adana Demirspor karşılaşmasıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın Dries Mertens ile 11. dakikada kazandığı ve gole çevirerek 1-0 öne geçtiği penaltı pozisyonu Instagram hesabından paylaşmış. Mourinho'nun herhangi bir not düşmediği bu paylaşımı, kısa sürede Fenerbahçeli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutulmuştu.

İşte o paylaşım;

Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
Mourinho\'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler

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Son Dakika Spor Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Fatma Öztürk:
    Koskoca Mourinho ne hallere düştü, sabah akşam paylaşım yapıp konferans panel gezip laf yetiştirmekten asıl işini yapamıyor. Umarım böyle devam eder. 146 19 Yanıtla
  • ferhat:
    dönerbahçe kapatılacak demek ki 105 43 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    Hoca kusura bakmada Türk futbolu sen gelmeden daha iyiydi sen geldin hoca olarak değilde sanki basın sözcüsü olarak geldin her açıklaman iki kulübü daha fazla geriyo keşke rakip takımla ugraşacağına kendi takımının başarısı için çaba göstersen sonuçta fenerin bir basın sözcüsü var... 95 25 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    seninmk zekazız ferhoşt eser. ferhat nicki de sensin aynı tarz yazılar. 6sli gibi Fenerbahçe aleyhine yazıyosun devamlı. büyük oesın ferhoşt hakkını verim, tam küçük takım işi küçük hareketler iki hesaptan iki takıma da giydiriyorsun 102 0 Yanıtla
  • Murat Özden:
    yenilen pehlivan güreşe doymazmış ;) 47 52 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sarayın SOYTARISI konuşmuş yine şımarık şapşal 59 23 Yanıtla
  • Tolga Knight:
    Bir guardilo atasözü derki morarinyo işler kendi istediği gibi gitmediginde aglamaya başlar nokta. 61 1 Yanıtla
  • Seko:
    doğru söylüyorsun herkes bunu istiyor ama GS lehine hata yapılınca tweterden at FB lehine hata yapılınca sesin çıkmasın adalet anlayışı bumu moirunyonun algı yapıyor sürekli 21 7 Yanıtla
  • Şahan Çakır:
    eylemleriyle söylemleri birbiriyle çelişen hocalar sıralaması yapılsa yanına hiçbir hoca yaklaşamaz 27 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Kendilerine ceza sahası dışında faul bile yokken penaltı verilsin hakem adil doğru karar verdi derler bunlar. Zaten böyle de oldu pendik ve sivas maçları :) 21 3 Yanıtla
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