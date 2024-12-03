Mourinho: 'Kazanmayı Hak Ettik' - Son Dakika
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Mourinho: 'Kazanmayı Hak Ettik'

Fenerbahçe, Gaziantep'i yenerken Mourinho, hakemle ilgili tartışmalara yanıt verdi.

03.12.2024 00:17
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, kazanmayı hak edecek bir oyun oynadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, hakemin maça etki etmediğini belirtti.

Galatasaray yetkililerinin hakem konuşmasına anlam veremediğini anlatan Mourinho, "Galatasaray tarafının konuşuyor olmasını çok saçma buluyorum çünkü haftalar boyunca arka arkaya nelerin olduğunu biliyoruz. Dün de oynadıkları maçta neler olduğunu biliyoruz. Baskı kültürüne alışıklar, hikaye onlar için farklı olsa da. Antep tarafı kendi maçları hakkında konuştu ama hakemin hata yaptığını düşünmüyorum ki hatasında VAR yardım etti." diye konuştu.

Oyuna çok güçlü başladıklarını vurgulayan Mourinho, "Oynadığımız oyunla kazanmamız gerekiyordu, başka opsiyonumuz yoktu. İlk 15 dakikaya güçlü başladık ama sonra 30 dakika iyi değildik. Bu hafta sonu benim için sürpriz değildi. 2 teknik adam var Selçuk İnan ve Arda Turan. Onlar çok iyi futbol oynuyorlar, iyi felsefeleri var büyük takımlardan korkmuyorlar. Sonuç için oynuyorlar. Bu 2 teknik direktörü tebrik ediyorum. İkisi de Galatasaray efsanesi olduğu için eminim ilerde Galatasaray'ı çalıştıracaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş derbisine ilişkin de açıklamada bulunan 61 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Yarın iznimiz var. O izinden sonra Beşiktaş maçını düşünmeye başlayacağım. Geçen hafta onları izlemeye gittim ama sadece maçı izlemek için değil, stadı hissetmek, atmosferi hissetmek için gittim. Sevdiğim bir takım, oyun tarzlarını seviyorum. Bence Türkiye'de en iyi kontratak oynayan takım Beşiktaş. Çok hızlılar, yaratıcılar ve hedef odaklılar. Zor maç olacak ama onlar için de zor maç olacak. Sıkışık takvim Avrupa'da oynayan her takım için geçerli. Daha önce bizim de başımıza geldi ki öyle olunca durum daha zor oluyor. Bu sefer deplasmandan sonra içerde maç oynadık. Bu da dinlenmek için bize fırsat verdi. Böyle durumlarda elinizdeki oyuncuları kullanmanız gerekiyor, hep aynı oyuncularla oynarsanız oyuncular tükenir. Takımınıza güvenmeniz gerekiyor. Fırsat vermek ve yedekteki oyuncuları oyuna sokmak gerekiyor. Bugün harika kulübem vardı. Böyle kulübeniz olunca teknik direktör olarak mutlu oluyor ve yoğun maç takviminden korkmuyorsunuz."

Başarı için istikrarın önemine değinen Mourinho, "Birazcık hakkımı teslim edip zaman verin. Giovanni van Bronckhorst'a yapılanı bana yapmayın. Bir hoca 3-4 ayda mucize yaratamaz evet bir şeyleri değiştirebilir. Burada bu kültür var, istikrara karşı bir kültür ama oyuncuların ve kulübün gelişmesi için istikrar gerekiyor. Birazcık süre verin bırakın huzurlu şekilde çalışayım. Huzur olmasa da ben bundan keyif alırım." ifadelerini kullandı.

Mourinho, zaman geçirilmesine ilişkin soruya "Düşünüyorum belki ben onların pozisyonundan olsaydım aynı şeyi yapardım. Gün sonunda sonuç almak için oynuyorsunuz. Hakemler gereken süreyi verirse bu konunun çok sorun olacağını düşünmüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Deneyimli çalıştırıcı, Oğuz Aydın'ın performansını ise şöyle değerlendirdi:

"Her gün çok sıkı çalışıyoruz bu bizim kültürümüzün bir parçası. Oyunculara onları motive edecek egzersizler veriyoruz, sonrasında oyuncun hazır olması gerekiyor. Zenit maçı benim için önemliydi. Bana oyuncuların rekabet için hazır olduklarını gösterdi. Fikrim değişti ve kendisine şans verdim. Kendisi fiziksel ve taktiksel olarak iyi ve akıllı bir oyuncu. Montella'ya çok saygı duyarak söylüyorum bunu, bence kendisi de bu durumdan çok mutlu olmalı. Transfer ederken onu kaybeden takımın çok mutsuz olduğunu düşünüyorum. Son dakika kendisini aldık. Bana biraz zaman tanıyın, kendisi hazır değil demiştim ama 4-5 ay sonra çok iyi bir seviyeye geldi. Onun için çok mutluyum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mourinho: 'Kazanmayı Hak Ettik' - Son Dakika

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