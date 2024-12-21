Mourinho: Performansımız Seviyemizin Altında - Son Dakika
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Mourinho: Performansımız Seviyemizin Altında

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Eyüpspor maçı sonrası zayıf performansa dikkat çekti.

21.12.2024 00:07
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- Jose Mourinho: "Seviyemizin altında performans sergiledik"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho:

"Bugün yabancı hakem olsaydı ikinci yarı maça çıkmazdı"

"Çalıştığım her ülkede oranın kupasını kazandım"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor maçında çok fazla top kaybı yaptıklarına dikkat çekerek, "Seviyemizin altında performans sergiledik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Zayıf bir performans sergiledik. İyi oynamadık. Seviyemizin altında performans sergiledik. Çok fazla top kaybı yaptık. Aptalca diyebileceğimiz hatalar yaptık. Maç da zayıftı. Ne kadar oynandı? Nasıl bir kalitede oynandı? Koridorda yaşananlardan sonra ikinci yarı hakem için daha da zorlaştı. Bu ülkede hakem olmak zor. Ben Portekiz'de çalıştım, İngiltere'de çalıştım, İtalya'da çalıştım, İspanya'da çalıştım böylesini görmedim. İkinci yarı gösterdiğimiz performans galibiyet için yeterli olabilirdi. Saha içerisinde herkes bilir ki taçtan ofsayt olmaz. O an oyuncularımız bilmiyor gibiydi. Maçın geneline baktığımız zaman zayıf bir maç oldu. Hakem de bunun bir parçasıydı. Herkes için güzel bir maç olmadı" ifadelerini kullandı.

"Bugün yabancı hakem olsaydı ikinci yarı maça çıkmazdı"

Müsabakayla ilgili bugün hayal kırıklığı yaşadığına vurgu yapan Portekizli teknik adam, "Alınan her kötü sonuçtan sonra transfer konuşmamız doğru ve etik olmaz. Eğer seviyeyi yukarı çekebileceğiniz en az 1 transfer yapabilme imkanınız olursa dürüst karşılanır. Ekonomik ve medikal anlamda en iyi şeylere sahibiz. Bizler daha fazlasını vermemiz gerekiyor. Bugün hayal kırıklığı yaşıyorum. Hakemler adına da zayıf performans vardı. Arda Turan ve Eyüpspor lütfen beni yanlış anlamasın; onlar da sonuç almak için iyi performans sergilemediler. Hakemler aynı pozisyonlarda iki farklı kararlar verebiliyor. Bu kararların puan anlamına geldiğini de biliyoruz. Bence bugün yabancı hakem olsaydı koridorda yaşananlardan sonra ya ikinci yarı maça çıkmazdı ya da herkesi evine gönderirdi" diye konuştu.

Mourinho, koridorda yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

"Sanki orada bir devrim var gibi 200 kişi vardı; kavga eden. Oradaki atmosferi hayal edebilirsiniz. Polisler iyi ve sakindi, işlerini iyi şekilde yaptılar."

"Çalıştığım her ülkede oranın kupasını kazandım"

Mourinho, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının devam ettiğini belirterek, Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili görüşlerini şu sözlerle aktardı:

"Futbolun pragmatizmi şunu söyler; şansınız var olduğu müddetçe şansınız vardır. Puan farkına rağmen kimse bizim kazanma şansınız ikna edemez. Lig yarışı ortada. Kupaya katılıp katılmamamız da ortada. Bazı takımlar evinde 2 maç oynuyor, bazı takımlar dışarıda 2 maç oynuyor. Kulüp katılmak isterse ben çok keyif alırım. Çalıştığım her ülkede oranın kupasını kazandım. Ben çok isterim savaşmak. Avrupa Ligi'nde önce tur atlamamız gerekiyor. Biz öncelikle bir üst tura çıkabilmemiz için 3 puan almamız gerekiyor."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mourinho: Performansımız Seviyemizin Altında - Son Dakika

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